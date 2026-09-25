Buscan a joven madre en Paraná

Camila Castro tiene 26 años y es madre de tres niños. Fue vista por última vez durante la tarde del jueves y desde entonces su teléfono permanece apagado. Su familia radicó la denuncia y pidió colaboración para encontrarla.

Una intensa búsqueda se desplegó para localizar a Camila Castro, una joven de 26 años de quien nada se sabe desde la tarde del jueves. Su madre, María Troncoso, contó a Elonce que la preocupación comenzó cuando la mujer no se presentó a retirar a sus tres hijos de la escuela.

Camila es madre de una niña de 11 años, un niño de nueve y otra pequeña de cinco. De acuerdo con el relato familiar, siempre avisaba cuando no podía llegar a horario, por lo que su ausencia encendió inmediatamente las alarmas. “Camila jamás hizo esto de no ir a buscar a los chicos. Si no llegaba, siempre avisaba, pero esto nunca había pasado”, expresó su madre.

María explicó que estaba trabajando cuando su hija mayor le comunicó que los niños seguían en la escuela y no habían sido retirados por su madre. Los alumnos habían salido alrededor de las 17:10 y, ante la ausencia de Camila, la familia comenzó a llamarla insistentemente.

“Empecé a llamarla y no podía comunicarme. Sus hermanas también intentaron contactarla, pero el teléfono estaba apagado”, relató.

Según la reconstrucción realizada por sus allegados, Camila había estado en un domicilio de calle Pringles al 80 junto con una sobrina. Posteriormente se dirigió a la casa de una amiga y, cerca de las 17:40, habría solicitado un viaje mediante una aplicación.

Desde ese momento, familiares y amigos perdieron todo contacto con ella. La familia intenta determinar cuál fue el recorrido realizado y quién condujo el vehículo, información que ya fue aportada a los investigadores. Se trataría de un hombre de 58 años y oriundo de Santa Fe, de acuerdo a la información aportada.

“Es la primera vez que pasa”

La madre señaló que Camila estaba atravesando un momento de tristeza y que recientemente había tenido una discusión con una persona con la que mantenía una relación. Sin embargo, aclaró que no conocían ningún conflicto concreto que permitiera explicar su desaparición.

“Estaba un poco bajoneada porque sentía que todo le salía mal. Las amigas la habían notado triste, pero no sabemos qué pudo haber ocurrido”, manifestó.

La denuncia fue radicada ante la Policía y tomó intervención personal de la Comisaría 13°, debido a que la joven reside en el barrio Empleados de Comercio, en el complejo de 188 viviendas.

También se dio aviso al 911 y a la Fiscalía de Paraná. Los investigadores comenzaron a comunicarse con las últimas personas que estuvieron en contacto con Camila y analizaban cámaras de seguridad para reconstruir sus movimientos.

Sus hijos quedaron al cuidado del padre

Ante la angustia y el movimiento generado en la vivienda familiar, los tres hijos de Camila quedaron temporalmente al cuidado de su padre. “Los llevamos con él para que pudiera contenerlos. En mi casa había mucha gente y estábamos todos muy nerviosos”, explicó María.

Camila mide aproximadamente 1,50 metros. La última imagen difundida por la familia muestra la vestimenta que llevaba cuando fue vista por última vez. “Cualquier dato, por mínimo que sea, que nos lo comuniquen. Estoy pendiente del teléfono”, imploró su madre.

Quienes puedan aportar información deben comunicarse inmediatamente con el 911, acercarse a la comisaría más cercana o llamar al número familiar difundido para la búsqueda: (0343) 154 535710.