Entre Ríos y Uruguay coordinan el movimiento de peregrinos por la visita del papa León XIV

Autoridades turísticas de ambos países se reunieron durante la Feria Internacional de Turismo para coordinar la recepción de peregrinos que viajarán a Paysandú en noviembre. El trabajo abarcará los tres pasos internacionales entrerrianos y contempla acciones de promoción conjunta.

El Gobierno de Entre Ríos y las autoridades turísticas de Uruguay comenzaron a coordinar una agenda conjunta ante la próxima visita del Papa León XIV a ambos países. La iniciativa busca organizar la circulación de peregrinos por los pasos internacionales de la provincia, especialmente por la cercanía con Paysandú, donde el pontífice tiene previsto celebrar una misa el sábado 7 de noviembre.

El encuentro se desarrolló en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT 2026), que comenzó este sábado en La Rural de Palermo y continuará hasta el martes. Fue la primera reunión oficial de vinculación entre las autoridades turísticas de Entre Ríos y Uruguay durante el evento.

Participaron el presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (Emturer), Jorge Satto; el secretario ejecutivo del organismo, Sebastián Bel; y el ministro de Turismo de Uruguay, Pablo Menoni. La reunión estuvo centrada en la planificación de acciones institucionales para acompañar la llegada del pontífice, que recorrerá territorio uruguayo y argentino entre el 6 y el 11 de noviembre.

Preparativos en los tres pasos internacionales de Entre Ríos

“Este es un momento histórico para la Argentina y la República Oriental del Uruguay, pero también para Entre Ríos, especialmente, porque el Papa va a estar en la vecina ciudad de Paysandú”, expresó Satto al referirse a la importancia de la visita para la región.

El funcionario explicó que la provincia trabaja en la articulación de los medios necesarios para acompañar a los fieles que se trasladen hacia Uruguay. “Estamos articulando todos los medios para que los peregrinos estén contenidos por las comunidades de los tres pasos internacionales: Concordia-Salto, Colón-Paysandú y Gualeguaychú-Fray Bentos. De acá a noviembre vamos a trabajar de forma institucional”, detalló.

La cercanía de Paysandú con Colón coloca al corredor del puente internacional General Artigas entre los puntos de atención de la planificación. No obstante, la coordinación también comprenderá los otros dos cruces fronterizos, debido a los posibles desplazamientos desde distintas localidades argentinas para participar de las actividades del Papa León XIV.

Promoción turística y un posible circuito binacional

Además de los preparativos para la visita papal, las autoridades avanzaron en propuestas de promoción cruzada para difundir los atractivos turísticos de ambos países. El objetivo es acercar las ofertas de Entre Ríos y Uruguay a los visitantes y ampliar las posibilidades de integración entre los destinos de la región.

Durante la reunión también se abordó la posibilidad de desarrollar un circuito binacional que recorra el litoral del río Uruguay desde sus dos márgenes. La propuesta permitiría vincular localidades, servicios y experiencias turísticas de ambos países, aunque todavía se encuentra en una instancia de planificación.

De esta manera, la llegada del Papa León XIV aparece como una oportunidad para profundizar el trabajo conjunto entre las autoridades turísticas y fortalecer una agenda de cooperación que pueda extenderse más allá de las actividades religiosas previstas para noviembre.

Coordinación ante fenómenos meteorológicos

Otro de los puntos acordados fue mantener un intercambio de información sobre los pronósticos hidrometeorológicos. Las autoridades plantearon la necesidad de coordinar medidas preventivas y protocolos de actuación en los pasos internacionales y en los destinos vinculados al movimiento de visitantes.

El trabajo conjunto apunta a disponer de información compartida para responder ante eventuales fenómenos que puedan afectar la circulación o las actividades turísticas. Esta coordinación forma parte de los preparativos institucionales de cara a las jornadas de mayor movimiento de peregrinos.

Según el cronograma oficial de la Santa Sede, el Papa León XIV llegará a Uruguay el viernes 6 de noviembre y celebrará una misa en el Parque París Londres de Paysandú el sábado 7, a las 10. El domingo 8 viajará a Buenos Aires para iniciar la etapa argentina de su visita, que se extenderá hasta el miércoles 11. Entre Ríos y Uruguay continuarán trabajando durante las próximas semanas para organizar la recepción de quienes se desplacen por la región.