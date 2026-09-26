Medalla de Plata para la selección Argentina de sóftbol masculino

El equipo nacional integrado por 11 entrerrianos perdió frente a Venezuela, actual campeón del mundo en la final de los juegos Suramericanos. En primer turno, Perú se quedó con la de bronce.

La selección Argentina de sóftbol masculino cayó en la final ante Venezuela, actual campeón del mundo por 4 carreras a 1. El partido por la medalla de oro de los Juegos Suramericanos se disputó en el Estadio Mundialista Ingeniero Nafaldo Cargnel.

La selección que cuenta en sus filas con 11 entrerrianos llegó invicta al juego decisivo que se disputó este viernes por la tarde ante una multitud.

Gran parte del partido el elenco albiceleste estuvo abajo en el resultado y no acercarse en el score a su rival, a quien venció en dos oportunidades durante la competencia internacional.

En primer turno, Perú derrotó a Bolivia y se quedó con la medalla de bronce. El resultado final fue 8 carreras a 0.

Los medallistas entrerrianos en sóftbol masculino:

Federico Eder (softbol) – Paraná

Alan Peker (Softbol) – Villa Clara

Alejo Muñoz (softbol) – Paraná

Fausto Siviero (softbol) – Paraná

Francisco Lombardo (softbol) – Paraná

Luciano Biondi (softbol) – Paraná

Lucio Retamar (softbol) – Paraná

Manuel Godoy (softbol) – Paraná

Matías Etchevers (softbol) – Paraná

Pablo Migliavacca (softbol) – Paraná

Teo Migliavacca (softbol) – Paraná