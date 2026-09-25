Murió Oscar González Oro a los 74 años, una de las voces históricas de la radio argentina

El conductor, conocido popularmente como el Negro, falleció este viernes en Punta del Este, Uruguay, donde residía desde 2020. Alcanzó una enorme popularidad al frente de El oro y el moro, el ciclo que durante 15 años marcó las mañanas de Radio 10.

La radio argentina perdió este viernes a una de sus figuras más reconocidas. Oscar González Oro, conocido popularmente como el Negro, murió a los 74 años en Punta del Este, Uruguay, ciudad en la que se había instalado en 2020. Su fallecimiento se conoció este 25 de septiembre y puso fin a una trayectoria de casi cuatro décadas en los medios de comunicación.

El conductor había nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza y estaba próximo a cumplir 75 años. Hasta el momento, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. Su nombre quedó asociado especialmente a las mañanas de Radio 10, donde encabezó durante 15 años El oro y el moro, uno de los ciclos más escuchados de la radio argentina.

Con un estilo que combinaba información, entrevistas, humor y conversaciones con los oyentes, González Oro construyó una relación cercana con varias generaciones de argentinos. “Es alegría lo que buscamos darle a la gente y sobre todo hacerla sentir acompañada”, explicaba cuando le preguntaban por la propuesta de su programa.

De sus primeros pasos a la popularidad en Radio 10

La música fue una de sus primeras pasiones. Durante su juventud estudió piano y soñó con convertirse en cantante, aunque su camino profesional terminó llevándolo hacia la conducción. Su primer contacto con una emisora se produjo en Mendoza, cuando fue invitado a seleccionar música en Radio de Cuyo.

Luego de trasladarse a Buenos Aires, también estudió teatro y pasó por las carreras de Abogacía y Psicología. En 1989 comenzó a conducir un programa nocturno en FM Playa Verde, en Pinamar, donde elegía la música y atendía personalmente las llamadas de quienes escuchaban la emisión.

Posteriormente trabajó en Radio Del Plata, primero como productor y después como conductor. En 1998 recibió la convocatoria de Daniel Hadad para incorporarse a Radio 10 y el 4 de enero de 1999 estrenó El oro y el moro, el ciclo que lo acompañaría durante gran parte de su carrera.

Un conductor que también dejó su marca en televisión

El programa reunió a figuras como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin. Por sus micrófonos pasaron dirigentes, artistas y personalidades nacionales e internacionales, mientras el contacto cotidiano con los oyentes se mantuvo como uno de sus rasgos principales.

Oscar González Oro estuvo al frente de El oro y el moro hasta 2014. Después trabajó en Radio Rivadavia y regresó a Radio 10 en 2018 con Negro y regreso. Su particular forma de conducir y la frase “¡Dale gasss!” se transformaron en marcas registradas de su presencia al aire.

Su trayectoria también incluyó distintos espacios televisivos. Participó de Polémica en el bar, integró el equipo de Cotidiano y condujo ciclos como Posdata, Noches negras y Los unos y los otros. Su último trabajo en televisión fue una breve etapa al frente de Nosotros a la mañana, por El Trece.

Su vida personal y los últimos años en Uruguay

En 2009 publicó Radiografía de mi país. La Argentina que me duele, un libro en el que combinó experiencias personales con reflexiones sobre distintos acontecimientos nacionales. También cumplió parcialmente aquel deseo de dedicarse a la música cuando, en 2005, grabó un disco con canciones que interpretaba habitualmente en su programa radial.

En el plano familiar, era padre de Agustín y también había criado a Pablo, hijo de su hermano Armando. Ambos se instalaron en Europa y mantuvieron un vínculo cercano con el conductor. En 2016, González Oro hizo pública su relación con el periodista uruguayo Tato Cabrera y habló abiertamente sobre su vida afectiva.

En 2017 atravesó una cirugía cardíaca en la que le realizaron tres bypass. Años después, en agosto de 2020, decidió establecerse en Punta del Este, donde continuó vinculado con la comunicación y preparó un espacio en su vivienda para grabar entrevistas.

Aunque se había alejado de la actividad diaria en los grandes medios, Oscar González Oro conservaba su interés por la música, la literatura y la radio. Su muerte deja una extensa trayectoria marcada por la conducción de programas de gran audiencia y por una voz que acompañó durante décadas las mañanas de los argentinos.