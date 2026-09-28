Murió un conductor de UBER Moto tras descompensarse durante un viaje

Según el relato del pasajero, el conductor se descompuso, frenó y ambos cayeron a la calle. El trabajador entró al hospital en paro cardiorrespiratorio y no pudieron reanimarlo.

Un conductor de UBER Moto murió este domingo por la noche luego de descomponerse y caer de su vehículo en calle 9 de Julio, en inmediaciones del Juzgado Municipal de Faltas de Paraná.

El hecho ocurrió a las 23 horas de este domingo. Según relató el pasajero que iba con él a la Policía, iban en una Motomel CX de 150 cilindradas que el hombre manejaba como Uber Moto.

Mientras circulaban por calle 9 de Julio entre Gualeguaychú y Carbó, el conductor dijo que se sentía descompuesto, detuvo la marcha y frenó sobre la vereda derecha, pero el hombre perdió el control de la moto y ambos cayeron sobre la calle.

El conductor fue trasladado al Hospital San Martín, donde ingresó con traumatismos y en paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no pudo revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento, informaron fuentes policiales a AHORA.

El conductor del vehículo tenía 46 años y padecía antecedentes previos de problemas cardíacos. La causa del fallecimiento será determinada mediante pericias. El fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, dispuso la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.