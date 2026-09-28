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Murió un conductor de UBER Moto tras descompensarse durante un viaje

Murió un conductor de UBER Moto tras descompensarse durante un viaje

Según el relato del pasajero, el conductor se descompuso, frenó y ambos cayeron a la calle. El trabajador entró al hospital en paro cardiorrespiratorio y no pudieron reanimarlo.

Un conductor de UBER Moto murió este domingo por la noche luego de descomponerse y caer de su vehículo en calle 9 de Julio, en inmediaciones del Juzgado Municipal de Faltas de Paraná.

El hecho ocurrió a las 23 horas de este domingo. Según relató el pasajero que iba con él a la Policía, iban en una Motomel CX de 150 cilindradas que el hombre manejaba como Uber Moto.

Mientras circulaban por calle 9 de Julio entre Gualeguaychú y Carbó, el conductor dijo que se sentía descompuesto, detuvo la marcha y frenó sobre la vereda derecha, pero el hombre perdió el control de la moto y ambos cayeron sobre la calle.

El conductor fue trasladado al Hospital San Martín, donde ingresó con traumatismos y en paro cardiorrespiratorio. El personal médico realizó maniobras de reanimación, pero no pudo revertir el cuadro y se confirmó su fallecimiento, informaron fuentes policiales a AHORA.

El conductor del vehículo tenía 46 años y padecía antecedentes previos de problemas cardíacos. La causa del fallecimiento será determinada mediante pericias. El fiscal de Delitos Complejos, Laureano Dato, dispuso la intervención del médico policial y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial.

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