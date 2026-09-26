Un error de Colapinto que le costó los puntos a Alpine en el GP de Azerbaiyán

El argentino cometió uno de sus mayores errores desde que está en la Fórmula 1 y se le vendrán unos días complicados.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) cometió uno de sus mayores errores desde que está en la Fórmula 1 y tuvo que abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Colapinto estaba décimo durante el relanzamiento de la carrera tras la salida del safety car, cuando quiso realizar un divebomb y se pasó de largo provocó que se llevara puesto a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly (Alpine), quien también debió abandonar.

El otro afectado por esta insólita maniobra de Colapinto fue el británico Lando Norris (McLaren), que se encontraba en el noveno lugar.

La maniobra con la que Colapinto le arruinó la carrera a Alpine