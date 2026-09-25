Colapinto volvió a meterse en Q3 y largará décimo en Azerbaiyán

El argentino logró avanzar a la Q3 con su Alpine y cerró la clasificación en el décimo lugar. George Russell fue el más rápido y se quedó con la pole position en el circuito callejero de Bakú.

El argentino Franco Colapinto volvió a meterse en una Q3 y terminó décimo en la clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que se disputa en el circuito callejero de Bakú.

El piloto de Alpine logró avanzar entre los diez mejores de la tanda clasificatoria y cerró su vuelta a 2s437 del tiempo de referencia marcado por George Russell, quien se quedó con la pole position con Mercedes. El interés por el argentino también crece fuera de la pista: días atrás, Alpine mostró el auto que usará Franco Colapinto en su exhibición en Buenos Aires.

La Fórmula 1 disputa en Azerbaiyán la decimoquinta fecha de la temporada 2026, con un cronograma modificado que adelantó la clasificación para este viernes desde las 9.

Franco Colapinto en la clasificación de Azerbaiyán

Russell fue el más rápido de la Q3 con un tiempo de 1m42s526. Detrás quedó Charles Leclerc, con Ferrari, a 0s837, mientras que Oscar Piastri, con McLaren, finalizó tercero a 0s838.

En el cuarto lugar se ubicó Isack Hadjar, con Red Bull, seguido por Lando Norris, de McLaren, y Lewis Hamilton, con Ferrari.

Más atrás quedaron Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine, en el séptimo puesto, y Max Verstappen, con Red Bull, en la octava posición.

El español Carlos Sainz, con Williams, fue noveno, mientras que Colapinto completó el top ten tras una buena actuación que le permitió volver a pelear en la instancia final de la clasificación.

La Q3 del GP de Azerbaiyán