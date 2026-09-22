Yacyretá advirtió que por el “Super Niño” aumentará el caudal del río Paraná

Los modelos meteorológicos prevén un fenómeno El Niño con cerca del 100% de probabilidad de extenderse hasta los primeros meses de 2027.

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) informó que las proyecciones dinámicas y estadísticas indican una probabilidad cercana al 100% de que las condiciones de El Niño / Oscilación del Sur (ENOS) se mantengan durante el resto de 2026 y comienzos de 2027.

Este evento, catalogado como “Super Niño”, provocará un incremento sustancial en las precipitaciones del sur de Brasil, Paraguay y el Noreste argentino, lo que derivará en una fuerte suba del caudal del río Paraná.

Desde la EBY detallaron que el efecto más inmediato será el aumento del caudal afluente a la Central Hidroeléctrica Yacyretá, valor que en ocasiones anteriores ha llegado a duplicar el promedio histórico de la cuenca.

Pérdida de salto neto y operación de vertederos

Respecto a la generación eléctrica, los especialistas del sector técnico aclararon que un caudal mayor no equivale a un aumento lineal o proporcional en la producción de energía.

Al tratarse de una central de llanura, las crecidas elevan el nivel del río aguas abajo. Esta situación reduce el salto neto —la diferencia de altura entre el embalse y el río— y disminuye la eficiencia de las turbinas Kaplan, por lo que se genera menos energía por cada metro cúbico de agua circulante.

Ante el escenario hidrológico previsto, el Sector Hidrología del Departamento Técnico mantiene un monitoreo permanente sobre la cuenca de aporte directo.

En caso de registrarse volúmenes excedentes a la capacidad de turbinado, la Entidad Binacional Yacyretá operará las estructuras de descarga para atenuar los picos de la crecida y garantizar un flujo controlado.

Asimismo, la entidad remarcó que el esquema operativo vigente permite emitir alertas con varios días de anticipación a las autoridades y poblaciones ribereñas aguas abajo, con el fin de adoptar medidas precautorias y aminorar posibles daños materiales.