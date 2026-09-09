Avanza la renovación de veredas y arbolado en calle 25 de Mayo de Paraná

La renovación de veredas y arbolado en calle 25 de Mayo comprende el tramo entre Monte Caseros e Yrigoyen. La obra incorpora espacios verdes, nuevas cazuelas y mejoras en las paradas de colectivos.

La renovación de veredas y arbolado en calle 25 de Mayo avanza sobre ambas aceras del tramo comprendido entre Monte Caseros e Yrigoyen, en el centro de Paraná. La obra municipal busca mejorar la accesibilidad peatonal, recuperar espacios verdes y adecuar sectores vinculados con el transporte público.

Los trabajos se desarrollan en las inmediaciones de la intersección con calle 9 de Julio y abarcan el sector donde 25 de Mayo tiene circulación vehicular en ambos sentidos.

El secretario municipal de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó que el cronograma se había visto afectado por las lluvias registradas durante agosto. No obstante, señaló que el objetivo es recuperar el tiempo y completar la intervención antes de fin de año.

Renovación de las veredas

La obra se concentra en la reconstrucción de sectores peatonales que presentan deterioro. “La obra fundamentalmente es de accesibilidad para garantizar la circulación peatonal en el sector, porque las veredas estaban muy deterioradas”, explicó Loréfice.

El funcionario señaló que el proyecto también contempla la recuperación de paños verdes y del arbolado lineal. La finalidad es disminuir el impacto de las temperaturas elevadas en una zona con circulación peatonal y actividad comercial.

Más espacios verdes en el centro

Lorefice indicó que algunos sectores del área central habían perdido árboles por diferentes motivos. Según explicó, esa situación favorece la formación de islas de calor durante el verano. “Hay muchos sectores del área central que están sin árboles, lo que genera una isla de calor y hace que en verano la circulación se vuelva dificultosa para los peatones”, sostuvo.

La intervención apunta a recomponer el arbolado de calle 25 de Mayo y mejorar los espacios verdes existentes. También se trabaja sobre el cantero central para renovar su vegetación.

Nuevas cazuelas para lapachos rosados

El proyecto incluyó modificaciones en las cazuelas de los lapachos rosados de mayor porte. Las raíces habían superado los espacios originales y provocado daños en sectores de las veredas.

Para atender esa situación, se construyeron cazuelas de mayores dimensiones y vigas perimetrales. “Les dieron más espacio para desarrollarse y crecer, con una viga perimetral que los contuviera para que no afectaran las veredas”, agregó.

La Municipalidad definió conservar la especie presente en el sector e incorporar nuevos ejemplares de lapacho rosado. “La idea fue conservar la especie. Son lapachos rosados y buscamos mantener la misma variedad”, confirmó Loréfice.

La plantación formó parte de la recomposición del arbolado lineal y de los paños verdes planificados para el corredor de calle 25 de Mayo.

Cambios en las paradas de colectivos

La obra también contempló una adecuación de las paradas del transporte público ubicadas dentro del tramo intervenido. Se incorporaron elementos de mobiliario urbano para acompañar la circulación peatonal y la actividad de los comercios de la zona.

“Es un área donde hay circulación peatonal y muchos comercios. El mobiliario vino a complementar esta parte del proyecto”, explicó el funcionario municipal.

Los plazos de ejecución

El cronograma original había previsto aproximadamente un mes de trabajo por cada cuadra, incluyendo las dos aceras. Sin embargo, las lluvias demoraron el avance de las primeras tareas.

“Este primer mes se vio afectado por las lluvias y no se pudo cumplir ese plazo. Hubo alrededor de diez días de agosto en los que prácticamente llovió todos los días”, señaló Loréfice.

El municipio proyectó reducir los tiempos en los tramos siguientes para sostener el plazo general. “La idea fue terminarla antes de fin de año, acortando los plazos en los sectores sucesivos, siempre que la cuestión climática lo permitiera”, añadió.

Cómo quedó la circulación vehicular

Los trabajos requirieron reducir parcialmente la calzada, pero no se dispuso un corte total del tránsito en el sector. Cuando las tareas se realizaron sobre el cordón, se colocaron vallados para separar a los trabajadores de los vehículos y garantizar condiciones de seguridad.

“Eso generó que tuviéramos un solo carril, pero siempre al menos uno quedó habilitado para que se pudiera circular”, concluyó Loréfice.

(elonce)