El gobierno provincial recategorizó casi 200 empleados de Planeamiento, Economía y ATER

El gobierno entrerriano publicó en el Boletín Oficial las nóminas de 194 trabajadores de la administración pública que subió de categoría a partir del Instructivo acordado con los sindicatos.

El Gobierno de Entre Ríos publicó un nuevo listado de agentes recategorizados dentro del Estado provincial. A través de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el gobernador Rogelio Frigerio firmó los decretos que otorgan la recategorización a 194 agentes de la planta permanente pertenecientes al Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, al Ministerio de Economía y Servicios Públicos, y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Las medidas se dictaron en el marco del Instructivo de “Bases y Pautas para Recategorizaciones 2025”, formalizado en la paritaria con los gremios estatales el pasado 16 de enero de 2026. Según establecen las normativas, la reubicación escalafonaria rige de manera retroactiva con fecha al 1° de marzo de 2026, facultándose a las áreas contables a liquidar las diferencias salariales correspondientes.

Ministerio de Planeamiento e Infraestructura

A través del decreto refrendado por el ministro Hernán Daniel Jacob, se reubicó en el escalafón a 54 trabajadores dependientes de la sede central de la cartera, la Secretaría de Planificación e Inversión Pública, la Dirección de Arquitectura y Construcciones, Obras Sanitarias, Hidráulica, PROSAP y Servicios Generales.

Economía, Servicios Públicos y ATER

Por intermedio de la norma refrendada por el ministro Fabián Boleas, se oficializó la recategorización de 140 empleados del Ministerio de Economía y del organismo recaudador ATER. La medida incluyó a personal técnico, administrativo, profesional y de servicios generales.