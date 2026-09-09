El Registro Civil Móvil recorre la provincia

El gobierno provincial continúa desplegando los operativos territoriales del Registro Civil Móvil, una herramienta fundamental para acercar las oficinas registrales a cada rincón de Entre Ríos y facilitar la realización de trámites de DNI.

En el marco de este recorrido, el secretario de Justicia, Julián Maneiro, estuvo presente en el operativo llevado adelante en la localidad de Aldea Santa Rosa.

En la oportunidad, Maneiro destacó la relevancia de estas acciones territoriales y sostuvo: «Estar presentes con las oficinas del Registro Civil en lugares donde no hay una oficina registral fija es fundamental para garantizar que ningún entrerriano se quede sin su documentación. Nuestro objetivo es un Estado activo y cercano,que lleve soluciones concretas para la comunidad».

Próximas fechas y cronograma de operativos

Con el propósito de continuar ampliando el alcance territorial, el Registro Civil Móvil mantendrá su recorrido durante las próximas semanas, sumándose también al programa Entre Ríos con Vos.

Puerto Curtiembre: Martes 15/09

Participación en el programa «Entre Ríos con Vos»:

Viernes 18/09: Barrio AATRA (Paraná)

Miércoles 30/09: Nogoyá

Viernes 02/10: Barrio 1 de Julio (Paraná)

Se recuerda a los vecinos asistir con DNI anterior (en caso de tenerlo) y consultar previamente los requisitos específicos para cada tipo de trámite en los canales oficiales.