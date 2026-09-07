Un detenido por robo en Paraná

El acusado fue identificado en la zona de la Terminal y escapó de la Policía. Lo atraparon y recuperaron un botín millonario. Escondía dólares, ropa y joyas en un hotel

Un hombre de 38 años fue detenido en Paraná luego de que la Policía lo interceptara tras un intento de fuga en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. En el marco del procedimiento, se recuperaron numerosos elementos que habían sido denunciados como robados.

El operativo se inició durante la noche del domingo, cuando los efectivos intentaron identificar al hombre en la zona de la Terminal. Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar, pero fue interceptado poco después en inmediaciones de Brasil y López y Planes.

A partir de las averiguaciones realizadas, los investigadores establecieron que distintos objetos vinculados con un hecho delictivo podían encontrarse en una habitación de un hotel de la ciudad.

Con intervención de la Fiscalía, en el lugar se secuestraron dinero en efectivo y moneda extranjera, una notebook, perfumes, herramientas, joyas, prendas de vestir, bolsos y un parlante con bluetooth, entre otros elementos.

Además, en barrio Puerto Viejo, la Policía recuperó una bicicleta que había sido entregada voluntariamente por una persona que la tenía en su poder.

Todos los objetos fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad. Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre quedó detenido bajo la sospecha del delito de receptación sospechosa, mientras que los elementos recuperados fueron secuestrados.