Lionel Messi fue nominado al Balón de Oro y buscará ganarlo por novena vez

La revista France Football reveló los aspirantes en cada categoría y el astro argentino, de 39 años, fue incluido entre los 30 candidatos junto a Lautaro Martínez. Dibu Martínez luchará por el premio al Mejor Arquero.

A sus 39 años y tras comunicar su retiro de la Selección argentina, Lionel Messi volverá a luchar por la conquista del Balón de Oro, premio que lo tiene como máximo ganador de la historia. El astro rosarino fue incluido este martes en la nómina de 30 aspirantes que develó la revista France Football, una de las organizadoras del prestigioso reconocimiento.

Messi es uno de los dos argentinos con posibilidades de ser elegido como el mejor futbolista del mundo en la temporada 2025/26 junto con Lautaro Martínez, figura estelar del Inter de Italia.

El ahora excapitán de la Selección intentará repetir la gesta de volver a ser distinguido como sucedió en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Sus números en la última campaña lo proyectaron a una nueva posibilidad de elevarse a la cima del fútbol mundial. Además de haber roto récords impresionantes en la Copa del Mundo, Messi acumula 31 goles y 16 asistencias en 35 partidos disputados solo en 2026.

Lautaro, por su parte, convirtió 22 goles para la campaña de campeón del Inter en la Serie A de Italia, de la que fue “capocannoniere” por segunda vez.

Los argentinos competirán con grandes rivales, entre los que el español Rodri, capitán de la selección de España campeona del mundo, parece partir como favorito. El actual jugador del Barcelona fue elegido como Mejor Jugador del pasado Mundial.

Otras figuras que buscarán el reconocimiento con firmes posibilidades son Kylian Mbappé, Ousmane Dembelé y Lamine Yamal.

Balón de Oro: quiénes votas y cuándo es la gala

Para la edición 2026 del Balón de Oro, que se entregará el 26 de octubre París, votarán 100 periodistas, uno por cada país mejor ubicado en el ranking FIFA al momento de anunciarse los nominados. Cada jurado recibe una lista de 30 candidatos y debe elegir y ordenar a sus 10 favoritos, que reciben entre 15 y 1 punto según su posición. El ganador surge del futbolista que acumula más puntos.

A la hora de votar, France Football establece tres criterios en orden de importancia: primero, el rendimiento individual y el carácter decisivo de las actuaciones; segundo, los resultados colectivos y los títulos obtenidos; y tercero, la clase y el juego limpio.

Los nominados en cada categoría

Equipo masculino

Arsenal, Bayern Múnich, Bodo/Glimt, Flamengo y Paris-Saint Germain.

Equipo femenino

Barcelona, Bayern Múnich, Club América, Manchester City y Olympique Lyon.

Entrenador del Año, equipo masculino

Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Selección de España), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern Múnch) y Luis Enrique (PSG).

Entrenador del Año, equipo femenino

Jonatan Giráldez (Olympique Lyon), Andrée Jeglertz (Manchester City), Nils Nielsen (Selección de Japón), Pere Romeu (Barcelona) y Elena Sadiku (Celtic/BK Hacken).

Arquera del Año

Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Hannah Hampton (Chelsea), Lorena (Kansas City) y Ayaka Yamashita (Manchester City).

Arquero del Año

Bono (Al-Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Emiliano Martínez (Aston Villa, Selección argentina), Edouard Mendy (Al Ahli), David Raya (Arsenal), Matvey Safonov (París-SG), Unai Simón (Athletic Bilbao) y Vozinha (GD Chaves, Cabo Verde).

Mejor Jugadora Joven del Año

Veerle Buurman (Chelsea), Vicky López (Barcelona), Felicia Schröder (BK Hacken/Real Madrid), Clara Serrajordi (Barcelona) y Lily Yohannes (Olympique de Lyon).

Mejor Jugador Joven del Año

Ayyoub Bouaddi (Lille/Manchester City), Kerim Alajbegovic (Salzburgo/Juventus), Yan Diomandé (Leipzig/Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Lennart Karl (Bayern Múnich), Eli Junior Kroupi (Bournemouth), Lamine Yamal (Barcelona), Ibrahim Maza (Bayern Leverkusen), Johan Mazambi (Friburgo/Aston Villa) y Warren Zaire-Emery (París Saint-Germain).

Mejor Jugadora del Año

Selma Bacha (Olympique de Lyon), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Bühl (Bayern Múnich), Esmee Brugts (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (América de México), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (Olympique de Lyon), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern Múnich), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi León (Barcelona/London City), Lorena (Kansas City), Malvine Malard (Manchester City/Chelsea), Manaka Matsukubo (North Caroline), Vivianne Miedema (Manchester City), Ewa Pajor (Barcelona), Claudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona/London City), Wendie Renard (Olympique de Lyon), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern Múnich), Caroline Weir (Real Madrid/Lyon) y Tessa Wullaert (Inter/Como).

Mejor Jugador del Año

Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid), Ousmane Dembelé (París Saint-Germain), Luis Díaz (Bayern Múnich), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (París Saint-Germain), Harry Kane (Bayern Múnich), Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (París Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Lionel Messi (Inter Miami), Nuno Mendes (París Saint-Germain), Joao Neves (París Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Múnich), William Pacho (París Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City/Barcelona), Ferran Torres (Barcelona/París Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern Múnich), Fabián Ruiz (París Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Vinícius Jr. (Real Madrid) y Vitinha (París Saint-Germain).