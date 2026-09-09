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OSER recuerda sus canales digitales de atención

OSER recuerda sus canales digitales de atención

La Obra Social de Entre Ríos (OSER) informó que recibió denuncias de afiliados por comunicaciones realizadas a través de WhatsApp por personas que se presentan falsamente como integrantes de la institución. Ante esta situación, OSER reiteró cuáles son sus canales oficiales y brindó una serie de recomendaciones para evitar posibles engaños.

OSER advierte a sus afiliadas y afiliados sobre la detección de intentos de estafa virtual efectuados en nombre de la institución. Según las denuncias recibidas, personas ajenas al organismo se comunican mediante WhatsApp y afirman pertenecer a la obra social con el propósito de obtener información personal o financiera.

Frente a estos hechos, la institución recordó que su número de WhatsApp de Atención Digital para Afiliados es el 343 570-1533. La cuenta se encuentra verificada y puede identificarse por la tilde azul que aparece junto a su nombre.

Aclararon a su vez, que nunca se solicitará contraseñas, claves de acceso, códigos de verificación, CBU ni otra información bancaria o de carácter privado a través de esa cuenta de WhatsApp, llamadas telefónicas, mensajes de texto o redes sociales.

Asimismo, se recordó que toda información relacionada con coberturas, prestaciones, programas, trámites y servicios será difundida únicamente mediante los canales oficiales de OSER.

Recomendaciones para evitar estafas

Ante la recepción de mensajes o llamadas sospechosas, OSER recomienda:

Verificar la identidad: que el sitio o la cuenta sea la cuenta oficial de OSER.
Nunca hacer clic en enlaces dudosos o promociones en redes.
Si se comunican sin motivo vía llamada o WhatsApp no brindar datos sensibles.
Ante cualquier duda, las y los afiliados pueden comunicarse a canales oficiales o dirigirse personalmente a la sede de la Obra Social más cercana.

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