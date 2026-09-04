Crimen del arquitecto en Paraná: imputaron a los albañiles y los trasladan a la cárcel

La hipótesis principal apunta a un robo mortal ejecutado por dos personas: Carlos Gastón Aguilar, de 48 años, y Claudio Ramón Inofre, de 52, alias “Toco”. Este viernes fueron imputados en Tribunales.

Los albañiles Carlos Gastón Aguilar, de 48 años, y Claudio Ramón Inofre, de 52, alias “Toco”, fueron imputados este viernes a la mañana por el crimen del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, de 61 años, en la ciudad de Paraná. Se los acusa de cometer homicidio agravado por alevosía y criminis causa.

El fiscal de la causa es Juan Manuel Pereyra, quien formuló la imputación en los Tribunales de Paraná ante el juez de Garantías Jorge Sueldo. Ambos acusados se abstuvieron de declarar.

Tras la audiencia de imputación, la Justicia dispuso que los imputados sean trasladados a la Unidad Penal N° 1 de Paraná para cumplir con la prisión preventiva por 45 días. Se trata de una medida de coerción que busca resguardar la investigación de posibles entorpecimientos.

La hipótesis principal apunta a un robo mortal ejecutado Aguilar e Inofre. El primero de ellos era un albañil de confianza de Bassi que realizaba mantenimientos en sus propiedades. Hay testigos que vieron a los albañiles en el barrio y hay otros datos que los ubican a los hombres en inmediaciones del lugar de los hechos.

Las cámaras de seguridad habrían captado el recorrido de los sospechosos, quienes tras el ataque escaparon en la motocicleta de la víctima hacia otra propiedad en calle Dupuy. Allí ingresaron con llave en mano y habrían sustraído dinero. La moto fue finalmente recuperada por la División Homicidios en la tarde noche de este jueves en la vivienda de un amigo de los acusados, cuyo testimonio resulta ahora una pieza clave para la Fiscalía.

Aguilar fue capturado en la vía pública por la Policía en la zona de Bajada Grande. Por su parte, Inofre intentó fugarse en colectivo hacia la provincia de Misiones; sin embargo, tras recibir la alerta, la Policía de Federal interceptó el ómnibus sobre la Ruta Nacional 127 y lo detuvo con pruebas incriminatorias en su poder