El Municipio intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

La Municipalidad de Paraná continúa profundizando las tareas de recuperación y mantenimiento de la trama vial a través del Plan Calle a Calle, con un esquema de intervención que permite atender de manera simultánea arterias de alta circulación, sectores del área central y reclamos puntuales en los barrios.

Los últimos días se aplicaron 160 toneladas de mezcla asfáltica, de las cuales 120 toneladas correspondieron a asfalto caliente y 40 toneladas a asfalto frío. A estas tareas se sumaron trabajos de bacheo y reparación en hormigón.

Intervenciones en accesos, grandes arterias y calles del área central

Se colocaron 40 toneladas diarias de asfalto caliente, alcanzando un total de 120 toneladas destinadas a corredores estratégicos de la ciudad. Los trabajos se concentraron en Salvador Caputto, entre avenida Almafuerte y el Aeropuerto; Miguel David; Soldado Bordón; avenida Ramírez y avenida Almafuerte, sectores de importante circulación y conectividad.

En el centro de la ciudad se implementó un esquema de bacheo ambulante, que incluyó tareas de fresado, limpieza y posterior colocación de asfalto caliente. Las intervenciones estuvieron orientadas principalmente a reparar hundimientos y deterioros asociados a conexiones sanitarias, y alcanzaron las calles Laprida, México, Tucumán, Libertad, Paraguay, Italia, Gualeguaychú, Echagüe, Urquiza y Güemes, además de avenida Laurencena.

Respuesta rápida a los reclamos barriales

El esquema de trabajo también incorporó 40 toneladas de asfalto frío, utilizadas para bacheos puntuales y tareas preventivas.

En este marco, se intervino en calle Federico Carriego, desde Mihura; las vecinales Parque del Lago y Los Paraísos; y distintos sectores del casco céntrico y la zona del Balneario Thompson, incluyendo las calles La Paz, Laprida, Vázquez y Liniers.

De manera complementaria, se realizaron trabajos de reparación con hormigón sobre avenida Ramírez, entre Rosario del Tala y Uruguay, frente al Colegio Don Bosco.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que la combinación de distintas técnicas y materiales permite optimizar los recursos y ampliar la capacidad de respuesta del Municipio.

En ese sentido, el asfalto caliente se utiliza principalmente en vías de alta circulación y en intervenciones de mayor escala, mientras que el asfalto frío permite atender con mayor rapidez bacheos puntuales y reclamos en distintos sectores de la ciudad.

El Plan Calle a Calle contempla un esquema permanente de recuperación vial, con intervenciones planificadas y respuestas a las necesidades que se presentan en los distintos barrios de Paraná.