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El Municipio intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

El Municipio intensifica la recuperación vial en distintos puntos de Paraná

La Municipalidad de Paraná continúa profundizando las tareas de recuperación y mantenimiento de la trama vial a través del Plan Calle a Calle, con un esquema de intervención que permite atender de manera simultánea arterias de alta circulación, sectores del área central y reclamos puntuales en los barrios.

Los últimos días se aplicaron 160 toneladas de mezcla asfáltica, de las cuales 120 toneladas correspondieron a asfalto caliente y 40 toneladas a asfalto frío. A estas tareas se sumaron trabajos de bacheo y reparación en hormigón.

Intervenciones en accesos, grandes arterias y calles del área central

Se colocaron 40 toneladas diarias de asfalto caliente, alcanzando un total de 120 toneladas destinadas a corredores estratégicos de la ciudad. Los trabajos se concentraron en Salvador Caputto, entre avenida Almafuerte y el Aeropuerto; Miguel David; Soldado Bordón; avenida Ramírez y avenida Almafuerte, sectores de importante circulación y conectividad.

En el centro de la ciudad se implementó un esquema de bacheo ambulante, que incluyó tareas de fresado, limpieza y posterior colocación de asfalto caliente. Las intervenciones estuvieron orientadas principalmente a reparar hundimientos y deterioros asociados a conexiones sanitarias, y alcanzaron las calles Laprida, México, Tucumán, Libertad, Paraguay, Italia, Gualeguaychú, Echagüe, Urquiza y Güemes, además de avenida Laurencena.

Respuesta rápida a los reclamos barriales

El esquema de trabajo también incorporó 40 toneladas de asfalto frío, utilizadas para bacheos puntuales y tareas preventivas.

En este marco, se intervino en calle Federico Carriego, desde Mihura; las vecinales Parque del Lago y Los Paraísos; y distintos sectores del casco céntrico y la zona del Balneario Thompson, incluyendo las calles La Paz, Laprida, Vázquez y Liniers.

De manera complementaria, se realizaron trabajos de reparación con hormigón sobre avenida Ramírez, entre Rosario del Tala y Uruguay, frente al Colegio Don Bosco.

Desde la Secretaría de Servicios Públicos destacaron que la combinación de distintas técnicas y materiales permite optimizar los recursos y ampliar la capacidad de respuesta del Municipio.

En ese sentido, el asfalto caliente se utiliza principalmente en vías de alta circulación y en intervenciones de mayor escala, mientras que el asfalto frío permite atender con mayor rapidez bacheos puntuales y reclamos en distintos sectores de la ciudad.

El Plan Calle a Calle contempla un esquema permanente de recuperación vial, con intervenciones planificadas y respuestas a las necesidades que se presentan en los distintos barrios de Paraná.

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