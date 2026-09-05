Colapinto en Monza: largará desde la séptima posición en el GP de Italia

El piloto argentino avanzó hasta la Q3 y terminó octavo en pista, pero ganó una posición por una sanción a Kimi Antonelli. Pierre Gasly, su compañero en Alpine, dio la sorpresa y consiguió la pole position.

Franco Colapinto completó este sábado una destacada clasificación en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 y largará desde la séptima posición en la carrera que se disputará este domingo en el circuito de Monza. El argentino volvió a mostrar un buen rendimiento con el Alpine y logró avanzar hasta la Q3.

La jornada había comenzado de manera positiva en la tercera práctica libre, donde Colapinto terminó décimo y quedó a poco más de seis décimas del mejor registro. Ese desempeño anticipó la competitividad que posteriormente mostró durante la clasificación.

En la Q1, el argentino marcó un tiempo de 1:22,662 y logró avanzar sin inconvenientes. Su registro lo ubicó entre los mejores de la tanda y le permitió afrontar la segunda etapa con buenas perspectivas.

Colapinto volvió a meterse en la Q3

En la Q2, Franco Colapinto volvió a mejorar y giró en 1:22,400. Con ese tiempo terminó octavo y consiguió uno de los lugares disponibles para disputar la última instancia clasificatoria.

El resultado tuvo especial valor porque el argentino logró quedar por delante de varios pilotos con autos que habitualmente se encuentran entre los protagonistas. Alpine mostró un importante salto de rendimiento durante el fin de semana después de incorporar actualizaciones en sus monoplazas.

Ya en la Q3, Colapinto completó su mejor vuelta en 1:22,220 y volvió a finalizar octavo. Sin embargo, la sanción aplicada a Kimi Antonelli por un cambio en su unidad de potencia le permitirá ganar un lugar en la grilla.

De esta manera, Franco Colapinto partirá séptimo y tendrá una buena oportunidad para pelear por puntos desde las primeras vueltas de la carrera en el denominado “Templo de la Velocidad”.

Gasly sorprendió con la pole position

La gran sorpresa de la clasificación fue Pierre Gasly. El francés, compañero de Colapinto en Alpine, registró 1:21,786 en la Q3 y consiguió la pole position para el Gran Premio de Italia.

George Russell, con Mercedes, terminó segundo, mientras que Oscar Piastri ocupó la tercera colocación. Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron los cinco primeros puestos de una clasificación que dejó a Alpine como uno de los equipos destacados del sábado.

El rendimiento de los dos autos representa una señal positiva para la escudería, especialmente después de las mejoras incorporadas para esta fecha. Colapinto había terminado noveno en la primera práctica libre y undécimo en la segunda, antes de dar un salto durante la actividad del sábado.

A qué hora corre Franco Colapinto

La carrera del Gran Premio de Italia, correspondiente a la decimotercera fecha de la temporada de Fórmula 1, se disputará este domingo desde las 10, hora de Argentina.

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Con la séptima posición de largada, Franco Colapinto afrontará uno de sus mejores puntos de partida de la temporada y buscará transformar el buen rendimiento mostrado durante la clasificación en puntos para Alpine.