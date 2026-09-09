Murió el periodista Chiche Gelblung a los 82 años

Se encontraba internado en un sanatorio De Los Arcos. Irónico y mordaz, a lo largo de su carrera hizo todo tipo de coberturas y se transformó en un referente del periodismo argentino.

Este miércoles murió Chiche Gelblung. El prestigioso periodista tenía 82 años y había sido internado ayer en el sanatorio De Los Arcos por un agravamiento de un afección respiratoria.

A medidados de mayo había sido internado en terapia intensiva en el mismo sanatorio tras sufrir una trombosis en el tobillo. Durante su hospitalización, le habían realizado un stent en una de sus piernas. Antes de este cuadro, había tenido una caída hace más de dos semanas a la que no le habría prestado atención, según informó Pía Shaw.

Cuando recibió el alta, había manifestado: “Cansancio. Ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto. El reposo siempre es bueno. Siempre hay que trabajar lo menos posible, pero vengo igual”.

Porteño del barrio de Devoto, cuando a esa zona todavía la dominaban las grandes casonas, Samuel Gelblung nació el 7 de febrero de 1944 en una familia de clase media con fuertes inquietudes políticas de izquierda. Su vocación por la lectura y la escritura llevó a que tuviera su primera oportunidad con menos de 20 años en la revista Gente, de Editorial Atlántida, donde comenzó a formarse como periodista.

Con poca formación académica, conoció a fondo el oficio en las redacciones y tuvo una suerte de postgrado en lo que fue su primera gran cobertura: con 25 años cubrió la “guerra de los seis días”, que tuvo como protagonista a Israel y a varios de sus vecinos árabes como Egipto, Siria, Jordania e Irak.

Su personalidad, su capacidad y su creatividad para generar ejes noticiosos de impacto, lo llevaron a ser el jefe de redacción de Gente. “Nunca dejes que la realidad te arruine una buena nota”, es una de sus máximas, que tiene varios episodios; uno de los primeros lo contó él mismo: “Fui a Atolón de Mururoa (Pacífico) a cubrir una prueba nuclear que mató a miles de peces. Llegué tarde y no encontré ningún pescado porque se los había llevado la marea. ¿Cómo reproducís eso? Vas al mercado, comprás pescados y los tirás para hacer la foto”.

Su impronta en el periodismo gráfico (el género que más le gustaba, como siempre reconoció) lo llevó a popularizar su imagen en la televisión y en la radio. Su explosión en los medios audiovisuales fue en la década del 90, donde comenzó a pisar fuerte en la televisión, con un ciclo semanal que hizo historia: Memoria.

Allí, desarrolló investigaciones sobre temas misteriosos y bizarros, como la historia del parapsicólogo estafador Ricardo Gil Lecha, que incluyó a un ilusionista “experto en engaños psíquicos” para demostrar las mentiras del parapsicólogo.

El estilo de Memoria fue disruptivo. A pesar de que los abordajes a los temas solían ser serios, siempre había una segunda lectura en sus informes. Con su temple de acero, Gelblung manejaba como nadie la ironía a la hora de analizar cualquier tema y solía sacar conclusiones mordaces. Incluso, dejó varios momentos para el recuerdo como, por ejemplo, el montaje de una “autopsia” a un extraterrestre para desmentir el caso Roswell.

Su impronta volvió a manifestarse en ciclos como 70.20.10, que estuvo en la pantalla de eltrece desde 2009 a 2013 -luego continuaría en la pantalla de El Nueve-.

La cobertura de la guerra de Ucrania por Chiche Gelblung

El 24 de febrero de 2022 Rusia invadió Ucrania y esto desató una guerra entre ambas naciones. Gelblung sintió que debía cubrir el conflicto bélico y el 2 de marzo de ese año, el periodista llegó a tierras ucranianas.

“No tengo miedo”, aseguró, cuando Crónica TV, medio para el que trabajaba en ese momento, decidió enviarlo.

Después de viajar por tierra durante varias horas por rutas polacas, el equipo llegó a la frontera con Ucrania. “En el fondo, todas las coberturas son iguales, porque hay realidades tan disímiles… Mirá, acá estamos a metros de la guerra y, sin embargo, parece una ruta normal. Y un poco más allá se están matando. Es difícil, la guerra tiene muchas realidades”, reflexionó al aire en ese entonces.

El momento que más se viralizó de su cobertura en la guerra fue cuando soldados ucranianos lo confundieron con un refugiado y le ofrecieron comida para que no pasara frío.