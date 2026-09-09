Boca le ganó 1 a 0 a San Pablo en La Bombonera

Con gol de Merentiel, el Xeneize se impuso por la mínima, dejando la serie abierta. La vuelta será el martes próximo en el Morumbí

Boca y San Pablo juegan este martes en La Bombonera, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Xeneize recibe en su hogar al Tricolor en lo que será un encuentro clave entre dos gigantes del continente.

Al comienzo del partido, San Pablo fue más y tuvo la pelota, llegando con claridad en al menos dos ocasiones al arco del conjunto argentino. Con el correr de los minutos, el elenco de La Ribera se fue haciendo dueño del juego y tuvo sus chances, aunque nunca terminó de profundizar lo suficiente. Sin goles, se fueron a los vestuarios al cabo de los primeros 45 minutos.

A los 6 minutos del complemento, tras un centro rasante, la pelota quedó en el corazón del área para Miguel Merentiel, que decretó el 1 a 0 tras un rebote en el arquero. Con el 1 a 0, Boca se afianzó en el dominio y salió rápidamente a buscar ampliar la ventaja, aunque no lo logró.

Con la victoria, la serie queda abierta y todo se definirá el martes próximo en el Estadio Morumbí.