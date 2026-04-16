Despidieron a 140 trabajadores del SMN y alertan por posibles fallas en el servicio

La desvinculación de al menos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional generó advertencias sobre un posible impacto en el sistema de alerta temprana y en la capacidad operativa del organismo.

La decisión de despedir a unos 140 trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) encendió la preocupación por el funcionamiento del sistema de alertas tempranas y por la capacidad operativa del organismo.

Según trascendió, la reducción de personal impacta en áreas clave para el monitoreo de variables meteorológicas y la emisión de advertencias ante fenómenos climáticos.

Alertan por el impacto en el sistema de alertas

Desde distintos sectores vinculados al organismo advirtieron que el envío masivo de telegramas podría afectar la estructura del SMN, incluido el sistema de alerta temprana.

La preocupación se da en un contexto marcado por eventos climáticos cada vez más intensos, como tormentas severas, inundaciones, olas de calor y episodios de frío extremo.

Los recortes alcanzan a la red de observación

De acuerdo con la información difundida, gran parte de los despidos se concentró en la Red de Observación, integrada por estaciones meteorológicas distribuidas en distintos puntos del país.

Esa red cumple una función clave para el monitoreo constante de variables como temperatura, presión y humedad, fundamentales para la elaboración de pronósticos y alertas.

Reclamos y preocupación por el funcionamiento del organismo

Antes de las nuevas desvinculaciones, trabajadores del organismo habían realizado manifestaciones frente a la sede del SMN en Palermo para advertir sobre la importancia de sostener el sistema de alertas desde una estructura pública.

En ese marco, remarcaron que el debilitamiento del organismo podría limitar herramientas esenciales para anticipar fenómenos meteorológicos y reducir riesgos para la población.