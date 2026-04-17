El viernes comenzó con neblina en Paraná

La capital entrerriana amaneció con neblina y una mínima de 17 grados. No se prevén lluvias durante la jornada y el termómetro llegará a los 26 grados.

La ciudad de Paraná tendrá este viernes una jornada sin lluvias, con neblina por la mañana, cielo parcialmente nublado por la tarde y una temperatura máxima de 26 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mínima prevista para este 17 de abril es de 17 grados, mientras que hacia la noche el cielo estará algo nublado y la temperatura rondará los 21 grados.

Cómo estará el tiempo durante el día

Durante la mañana se espera presencia de neblina, con una temperatura cercana a los 21 grados y viento del sector sudoeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde, el cielo se presentará parcialmente nublado, con vientos del sur de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y el termómetro alcanzará la máxima del día.

En tanto, por la noche el cielo estará algo nublado, con una temperatura estimada en 21 grados y vientos del este entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el fin de semana

Para el sábado se prevé una mínima de 17 grados y una máxima de 26 grados. El domingo, en tanto, la temperatura oscilará entre los 18 y los 25 grados.