El STJ y el Comité Nacional de Prevención acordaron acciones de monitoreo y prevención de la tortura

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJ) y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura firmaron hoy un convenio de colaboración mutua y la asistencia en acciones que contribuyan a promover los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y prevenir la tortura, de acuerdo a la Ley Nacional N° 26.827, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo (OPCAT).

El acuerdo rubricado por el presidente del STJ, vocal Germán Carlomagno y el titular del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal, establece además que en el marco de sus respectivas competencias, las partes se comprometen a impulsar acciones que tengan por finalidad el intercambio de información, experiencias y desarrollo de actividades de monitoreo, supervisión, investigación, capacitación y asistencia técnica.

Durante el encuentro, realizado en el Salón de Acuerdos del STJ, estuvieron presentes el vocal Daniel Carubia; la vocal Claudia Mizawak; el vocal Miguel Ángel Giorgio; la vocal Laura Mariana Soage; la secretaria General del STJ, Elena Salomón y la coordinadora provincial de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGAs), Nancy Bizai. Por parte del Comité Nacional participaron, además la comisionada Natalia Gabellini, la directora de Mecanismos Locales, Nacionales, Consejo Federal y demás integrantes del Sistema, Silvina Irrazábal. En representación del Comité Provincial de Entre Ríos estuvieron presentes su presidente, Juan Pablo Cosso (senador provincial); el comisionado Ignacio Journé; las comisionadas Silvina Decco y Sofía Stamatti; y el secretario ejecutivo, José Morales; el diputado provincial, Silvio Martín Gallay y la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, María Emma Bargagna.

En la oportunidad el STJ entregó a los integrantes del Comité los proyectos de las alcaidías a construir en los próximos nuevos edificios del Poder Judicial.

Durante la reunión se abordaron líneas de trabajo conjuntas orientadas a consolidar políticas públicas de prevención, promover el respeto de los derechos humanos en contextos de encierro y fortalecer los mecanismos de control y monitoreo en la provincia.

El convenio tendrá una duración dos años, prorrogables tácitamente por iguales y sucesivos períodos.