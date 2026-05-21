Prevén que el tren vuelva a funcionar el martes en Paraná

Las pruebas realizadas a la formación fueron satisfactorias y están a la espera del permiso para retomar el servicio.

El servicio de trenes en Paraná podría reanudarse entre el fin de semana y el próximo lunes, luego de las tareas de reparación realizadas tanto en el material rodante como en distintos sectores del terraplén ferroviario afectados por anegamientos y problemas pluviales.

Así lo confirmó el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, quien explicó que “hay una máquina de la municipalidad terminando de reparar todo lo que son los desagües pluviales”, y sostuvo que las tareas podrían concluir entre este jueves y viernes.

En ese marco, señaló que ya se realizaron las pruebas técnicas correspondientes con la formación ferroviaria y que los resultados fueron satisfactorios. “Todas las pruebas están dando bárbaro de lo que es el tren con el nuevo material rodante que se ha colocado en la formación 6”, afirmó.

Reparaciones en el terraplén

Steren detalló que los trabajos se llevaron adelante en distintos sectores donde se registraban anegamientos y vertientes de agua sobre la traza ferroviaria. Según indicó, las tareas alcanzaron zonas cercanas a calle Francia.

“Se aprovechó la parada del tren para hacerlo, porque hay que subir una retrooruga sobre ese terraplén, y hay durmientes”, explicó el funcionario provincial.

Además, remarcó que las obras permitieron intervenir sobre sectores donde se acumulaba agua junto a las vías. “La municipalidad estuvo limpiando todo lo que es la parte de desagüe pluvial, que a veces se acumulaba agua en muchas zonas de la vía. Eso también era un riesgo para todos”, sostuvo.

Esperan autorización final

El secretario de Transporte señaló que la cuestión técnica ya estaría resuelta y que solamente restaría la autorización del gerente regional de Trenes Argentinos para retomar el servicio.

“He estado intentando comunicarme con el gerente regional para que confirme la fecha y que el lunes todos los paranaenses y la zona metropolitana puedan tener el tren nuevamente”, manifestó.

Actualmente, el sistema cuenta con tres formaciones ferroviarias, aunque solo una se encuentra operativa. En ese sentido, Steren indicó que la unidad 6 quedó habilitada tras las reparaciones, mientras que las otras dos continúan en proceso de arreglo.

Buscan recuperar las tres formaciones

El funcionario adelantó además que durante las próximas semanas viajarán a Buenos Aires para mantener reuniones con autoridades de Trenes Argentinos y analizar el futuro del servicio ferroviario metropolitano.

“Tenemos tres formaciones, de las cuales dos están en reparación. La idea es que estén funcionando las tres formaciones”, indicó.

También explicó que uno de los objetivos será evaluar proyectos vinculados a la circulación ferroviaria en el área metropolitana y recuperar otros trayectos actualmente afectados.

“Tenemos algo importante que es todo lo que es el trayecto a Oro Verde, donde parte de las vías están intrusadas y queremos ver cómo mejorar esa circulación”, concluyó.

En este sentido, y consultado sobre si se podría retomar el viaje a Oro Verde en tren, dijo que por el momento “es difícil. Hay presentaciones judiciales de trenes argentinos, porque está intrusada la vía y son por lo menos 30 o más familias las que están ocupando dentro del ejido municipal de Paraná. O sea, es un trámite que va a llevar tiempo y mucha coordinación, que la estamos conversando, pero todavía no hay un avance en ese sentido”.

(Elonce)