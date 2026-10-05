Cambio de recorrido de colectivos por obras en el centro

Los desvíos comenzarán el 6 de octubre y se mantendrán mientras se desarrollen los trabajos. La Municipalidad informó qué servicios estarán afectados y dónde funcionarán las dos paradas provisorias para los pasajeros.

Seis líneas de colectivos modificarán temporalmente sus recorridos en el centro de Paraná desde este martes 6 de octubre. Los cambios responden a trabajos sobre calle 25 de Mayo y alcanzarán a los servicios D, F, G, H1, H2 y P2.

Las modificaciones se mantendrán durante el desarrollo de las tareas. El aviso no establece una fecha de finalización, por lo que los desvíos continuarán sujetos al avance de la obra.

Según informó la Municipalidad de Paraná, también se habilitarán dos paradas provisorias: una en Urquiza y Plaza 1° de Mayo y otra en Urquiza e Illia. Estos puntos permitirán el ascenso y descenso de pasajeros durante los cambios.

Los desvíos de las líneas D, F y G

La línea D modificará su recorrido de vuelta. Circulará por Córdoba, Alameda de la Federación, Buenos Aires, Urquiza, Illia y 25 de Mayo, para luego retomar su trayecto habitual.

En la línea F, el cambio también corresponderá al recorrido de vuelta. Los colectivos transitarán por Cervantes, Buenos Aires, Urquiza e Illia y, desde allí, continuarán por su itinerario habitual.

La línea G tendrá una modificación en el recorrido de ida. El desvío indicado comprende Urquiza e Illia, tras lo cual las unidades retomarán el circuito habitual.

Cómo circularán H1, H2 y P2

Para la línea H1, el recorrido de vuelta se realizará por La Paz, Laprida, Buenos Aires, Urquiza e Illia. Después de ese tramo, el servicio continuará por las calles de su recorrido habitual.

La línea H2 también tendrá cambios en la vuelta. Las unidades circularán por Santa Fe, Alameda de la Federación, Buenos Aires, Urquiza e Illia, antes de reincorporarse a su itinerario habitual.

En el caso de la línea P2, el desvío de vuelta comprenderá Buenos Aires, Urquiza e Illia. A partir de allí, los colectivos seguirán por su recorrido habitual.

Paradas provisorias y servicios sin cambios

Las paradas temporales estarán ubicadas en Urquiza y Plaza 1° de Mayo y en Urquiza e Illia. Los pasajeros que utilicen las líneas afectadas deberán tener en cuenta estos puntos al organizar sus viajes por el centro.

La Municipalidad aclaró que las líneas A, B, C, E, L, M y P1 no presentan modificaciones en sus recorridos. El esquema anunciado se concentra en los seis servicios detallados y en los sentidos de circulación indicados para cada uno.

Ante los desvíos, se recomienda planificar el viaje con anticipación y revisar el recorrido correspondiente a cada línea. Las modificaciones de los colectivos comenzarán este martes y permanecerán vigentes mientras avancen los trabajos sobre 25 de Mayo.