Intendentes de distintas localidades destacaron la incorporación de 60 equipos a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) y coincidieron en la importancia de contar con nuevas herramientas para mantener los caminos rurales, acompañar a los productores y mejorar la vida de las comunidades.

El presidente de la Delegación Argentina ante Salto Grande, Alejandro Daneri, destacó que «es un hito realmente importante en una renovación histórica de más de 60 maquinarias por parte del Gobierno de la provincia de Entre Ríos». Además, precisó que desde el organismo «estamos colaborando con 10 camiones volcadores con sus respectivos acoplados, en línea muy directa con las acciones que lleva adelante el gobierno de Rogelio Frigerio». Sobre el trabajo conjunto, sostuvo que «no es ni la primera ni la última acción que va a venir» y manifestó su satisfacción por poder contribuir con esta iniciativa.

Por su parte, el intendente de Rosario del Tala, Ramón Medina, consideró que «es un día muy importante para la provincia por la cantidad de maquinaria y todos los recursos invertidos». También recordó que la adquisición había sido una promesa del gobernador y valoró su impacto en las comunidades rurales. «Los vecinos van a estar felices con esto porque era necesaria maquinaria nueva en estos lugares, por la producción y porque la gente vive ahí. Toda esa zona rural necesita que los caminos estén adecuados y me parece que esto es un importante impulso», expresó.

En tanto, la intendenta de Federal, Alicia Oviedo, manifestó su satisfacción por la incorporación de una nueva motoniveladora para la zonal de Vialidad de esa localidad. «Es una gran alegría que el Gobierno provincial haya tomado esta decisión. Esta motoniveladora es extraordinaria y, sin dudas, va a prestar un servicio muy importante para nuestra zona», afirmó. Asimismo, agradeció al gobernador y remarcó que «si no se tienen las herramientas, no se pueden hacer los trabajos».

El intendente de Diamante, Ezio Gieco, destacó que la entrega representa «un reflejo del esfuerzo, la responsabilidad, el compromiso y la dedicación del gobierno que lleva adelante el gobernador Rogelio Frigerio». Asimismo, calificó la adquisición como «una inversión histórica para Vialidad y para las diferentes zonales de toda la provincia», y valoró la incorporación de maquinaria y equipamiento que permitirá reforzar las tareas en el territorio.

Seguidamente, el intendente de Chajarí, Marcelo Borghesan señaló que «hace muchos años que no se hacía una inversión de esta magnitud», al recordar que la última máquina incorporada a la Zonal 13 de Vialidad sería anterior a 2011. En ese sentido, destacó la importancia del equipamiento para atender los caminos productivos del departamento Federación, por donde se transporta gran parte de la producción citrícola. «Esto viene a reforzar el equipamiento y estamos muy agradecidos», expresó. También indicó que «los productores están muy contentos con estas maquinarias porque son de buena calidad» y agregó que contar con nuevas herramientas permite que «se trabaja mejor y distinto», en referencia a las condiciones laborales del personal vial.

A su vez, el intendente de Crespo, Marcelo Cerutti, felicitó al gobernador por la decisión de destinar recursos a Vialidad Provincial y destacó la inversión de más de 15.000 millones de pesos para la compra de 60 máquinas. «Es una transformación muy importante para Vialidad, que estaba totalmente destruida cuando asumió esta gestión», afirmó. Además, remarcó que el estado de los caminos rurales no solo incide en la producción, sino también en la salud, la seguridad, el acceso de los chicos a las escuelas y el arraigo de las familias en el campo. Finalmente, definió la jornada como «un día histórico para la provincia y para Vialidad Provincial».

Por otro lado, el intendente de Cerrito, Amílcar Ulises Tomassi, calificó la adquisición como «un hito histórico» y destacó la necesidad de fortalecer el equipamiento de la zonal, que tiene una amplia extensión territorial que atender. «Esta maquinaria viene muy bien y, en nuestro caso, Vialidad está cumpliendo con la zona nuestra», señaló.

Finalmente, el intendente de Hasenkamp, Hernán Exequiel Kisser, manifestó su satisfacción por la inversión y valoró el trabajo articulado con Vialidad Provincial. «Estamos muy contentos. Se nota la diferencia, se nota Vialidad presente en todos nuestros caminos rurales», expresó. Asimismo, consideró que el nuevo equipamiento permitirá fortalecer el mantenimiento de la red vial y acompañar la actividad productiva. «Es la compra más grande en la historia de la provincia en maquinaria para Vialidad, así que uno se siente orgulloso del gobierno provincial», concluyó.