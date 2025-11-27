Cambios internos, auditorías, pagos a prestadores y los desafíos de la Obra Social de Entre Ríos

A seis meses del inicio de la nueva etapa institucional, Ricardo García, vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), definió como un punto de inflexión la conformación completa del directorio, órgano de gobierno previsto por la ley 11.202.

Recordó que durante la intervención “solamente presidente o interventor y subinterventor llevaban adelante los destinos de la obra social” y que se trató de “un periodo muy corto e intenso de 6 meses”.

Esa etapa dio paso a un esquema de conducción colegiada. “Ahora nosotros tenemos un directorio donde tenemos un presidente, un vicepresidente y dos vocales. Y eso a nosotros nos da muchísima tranquilidad, no solamente desde el punto de vista formal, que es la conformación del directorio, tal como dice la ley 11.202, sino también por las personas que circunstancialmente están hoy conformando el directorio”, destacó.

García subrayó los perfiles de quienes integran hoy la conducción de la Obra Social de Entre Ríos. Mencionó al doctor Mariano Gallego, “que venía como interventor” y pasó a ocupar la presidencia; a él mismo como vicepresidente; y a los dos vocales gremiales, la doctora Flavia Maidana, por UPCN, y el profesor Eduardo Franco Weis, por AGMER. Sobre Maidana, la describió como “pediatra de larguísima trayectoria en la salud pública, una persona comprometida con lo social, con lo público y que se ha sumado de una manera tan positiva y tan proactiva al accionar del directorio”.

En el caso del vocal docente, remarcó que “es una persona que trabaja en la obra social, es decir, él trabajaba de empleado en la obra social y daba sus clases a la tarde y fue seleccionado por el gremio mayoritario de paritaria docente para conformar el directorio”, y lo definió como “una persona proactiva que viene a sumar, que se ha incorporado a la dinámica de la obra social de una manera realmente muy positiva”.

Orden interno, norte político y eficiencia de los recursos

Frente a la posible pregunta de los afiliados sobre el impacto concreto de estos cambios, el vicepresidente de OSER remarcó que el orden institucional es condición necesaria para mejorar la calidad de las prestaciones. “Es muy importante que la obra social esté ordenada adentro, que tenga sus órganos de conducción en funcionamiento, tal como indica la ley, porque eso da pie o sienta las bases para que se puedan brindar los servicios como corresponde”, sostuvo.

García describió este proceso como “un camino sinuoso, con idas y vueltas, con algunos traspiés”, pero afirmó que la Obra Social de Entre Ríos tiene un horizonte claro, alineado con la conducción política provincial. Recordó una frase repetida por el gobernador Rogelio Frigerio y la hizo propia: “Como dice siempre el gobernador Rogelio Frigerio, con un norte bien establecido que lo tenemos bien claro y que es innegociable”.

Ese norte, insistió, consiste en “llevar la obra social hacia la máxima eficiencia en el uso de los recursos, hacia la máxima transparencia en el uso de los recursos, hacia la máxima humanización en el contacto” con quienes dependen de OSER para acceder a servicios de salud. En ese marco, subrayó el trabajo con el recurso humano y la incorporación de herramientas tecnológicas.

“Hoy tuvimos una actividad trascendental, que tiene que ver con la capacitación de nuestro recurso humano”, relató. Y vinculó directamente ese proceso con la digitalización, que “no solo trae agilidad en los trámites y rapidez en cualquier trámite que nuestros afiliados quieren hacer con la obra social, sino también que trae una situación, como se dice siempre, de igualdad”.

Digitalización: órdenes en PDF y el camino al QR

Una de las transformaciones más visibles para los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos es la digitalización de las órdenes y autorizaciones. Según explicó García, la orden “ya llega en PDF a la aplicación” y el cambio se implementó “el mes pasado”, comenzando por la sede Paraná 1, en calle Gualeguaychú.

Lejos de optar por una prueba inicial en oficinas pequeñas, la gerencia general, a la que describió como “haciendo un trabajo realmente inconmensurable”, decidió testear el sistema en la sede de mayor volumen de atención. “Decidió probar en la sede más grande en la que mayor cantidad de personas podían concurrir y eso puso a prueba la aplicación”, señaló.

El vicepresidente de OSER reconoció que todavía persiste una instancia práctica que requiere ajustes: muchos afiliados que no cuentan con impresora o con un familiar que pueda imprimir el PDF deben acercarse a la sede para pedir la impresión. “Es una cuestión práctica de impresión”, admitió, aunque planteó que el objetivo es avanzar un paso más.

El siguiente tramo del proceso de digitalización de la Obra Social de Entre Ríos apunta a integrar a médicos y prestadores. “Al afiliado, cuando haga la gestión, le va a llegar directamente un QR que va a ser escaneado por el profesional en el consultorio, en la clínica, en el laboratorio donde sea, y con ese QR ya escaneado el profesional va a poder facturar su prestación a la obra social”, adelantó.

Sobre los plazos, fue prudente, pero marcó una expectativa temporal: “Es el paso siguiente que estamos… bueno, somos optimistas para el primero de enero de 2026, pero no queremos prometer nada. El camino siguiente y definitivo en esta instancia es que se elimina la orden, directamente pasa a ser todo digital”.

El tamaño de OSER: 292.000 afiliados, 101 sedes y 94 convenios

Para dimensionar el desafío que enfrenta la Obra Social de Entre Ríos, García detalló la estructura actual del organismo. “Nosotros tenemos 101 sedes en toda la provincia. Afiliados son 292.000”, indicó, y aclaró que el padrón es “muy variable, muy dinámico” porque todos los días se producen altas y bajas.

A esa cantidad de afiliados se suman alrededor de 1000 empleados y 94 convenios vigentes con distintos prestadores de salud. “Algunos de los convenios tienen más de 1000 códigos prestacionales”, precisó. En ese contexto, consideró que “el volumen de la tarea y de la actividad que se lleva adelante la obra social muchas veces no se tiene dimensión” y valoró el esfuerzo diario para sostener las prestaciones en toda la red de la Obra Social de Entre Ríos.

Pagos a prestadores: plazos de 60 días y auditoría más estricta

Consultado por la regularización de honorarios, el vicepresidente de OSER afirmó que “los pagos se regularizaron durante la intervención” y remarcó el rol central de la gerencia general en esa tarea. Explicó que la Obra Social de Entre Ríos pacta convenios con los prestadores, donde se fijan las condiciones de pago y los plazos.

“La obra social en todos, en el 100% de sus convenios, salvo rarísimas excepciones que no se están dando en este momento, paga a 60 días”, aseguró. Y ejemplificó: “Muchas veces, por ejemplo, estamos transitando el mes de diciembre. En el mes de diciembre hay que pagar septiembre y pero es lo convenido”.

Asimismo, advirtió sobre lecturas interesadas cuando algunos sectores plantean que “desde septiembre” no se cobra. “Eso es lo que se combinó”, sostuvo, y señaló que es necesario entrar en tecnicismos sobre qué deuda es exigible y qué deuda no. Para García, lo central es que “los pagos están regularizados” dentro de los plazos fijados por contrato.

El funcionario también reconoció que OSER venía de una dinámica en la que “la gran mayoría de los casos lo que se facturaba se pagaba sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de auditoría”, un esquema del que “muchos salían beneficiados, todos menos los afiliados, como siempre”.

Hoy, afirmó, la Obra Social de Entre Ríos cuenta con “un cuerpo de auditores muy fuerte, muy capacitado, donde ha recibido la instrucción para pagar lo que efectivamente se recibió como prestación”. En ese marco, “ahora no se paga el 100% de lo que se factura. Lo que se factura es una pretensión de cobrar que tiene el prestador que queda sujeto a una revisión y a una auditoría”.

Cuando hay controversias, se recurre a “una auditoría compartida para resolver los conflictos”. Frente a las quejas por no cobrar la totalidad de lo facturado, García fue tajante: “No nos pagaron el 100%, no. De lo que vos pretendías. No, se pagó el 100% de lo que correspondía pagar”. Y advirtió que “esas pequeñas fallas en la comunicación se utilizan con muy mala fe cuando quieren dañar, cuando quieren de alguna manera socavar la confianza de la sociedad”.

Odontología: demanda contenida, consultorios propios y convenios externos

Uno de los puntos más sensibles para los afiliados de la Obra Social de Entre Ríos es el servicio de odontología. García admitió que la cobertura dental arrastró más de una década de irregularidades. “Hace más de 10 años que la obra social no brinda de manera regular y consistente este servicio y hay una demanda contenida enorme”, reconoció.

Actualmente, OSER tiene convenios vigentes con “un grupo de odontólogos muy pequeño” que no alcanza a cubrir la demanda provincial. Por eso, la conducción decidió ser “muy cuidadosa en lo que respecta a la sostenibilidad de un convenio” y evitar comprometer el equilibrio financiero. “Sería muy demagógico de nuestra parte abrir y liberar sin tener en cuenta cada uno de los números”, advirtió.

El vicepresidente comparó la situación con la de un trabajador que cobra un sueldo mensual: “Lo que recibió es desde 0 pesos hasta cantidad de peso y es lo único que tiene para gastar. Sin embargo, las necesidades en salud no. Las necesidades en salud son infinitas, literalmente infinitas. Cada vez que aparece una nueva prestación, una nueva droga, un nuevo tratamiento, es más caro y la persona lo reclama y eso es una línea que no para nunca. Sin embargo, nuestros ingresos tienen un fin y un corte”.

En ese contexto, la Obra Social de Entre Ríos inició una estrategia que calificó como “novedosa”: la creación de consultorios odontológicos propios. “Gracias a una gestión que hizo el gobernador Rogelio Frigerio, recibimos 16 equipos odontológicos donados por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande”, precisó.

Esos equipos se están distribuyendo de manera selectiva. “Estamos decidiendo en qué sede ese equipo va, ese consultorio odontológico va a generar el mayor impacto desde lo sanitario y ya estamos instalando nuestros propios consultorios odontológicos”, indicó, pero aclaró que “de ninguna manera” se pretende que 16 consultorios cubran la totalidad de la demanda.

El objetivo es generar alto impacto en localidades específicas, especialmente en zonas donde “ni siquiera los pocos profesionales que trabajan en esa ciudad quieren firmar convenio con ninguna obra social”. En esos lugares, “poner un consultorio odontológico propio genera un impacto muy grande, quizás no en el número, pero sí en la calidad de vida de esos afiliados”.

Grandes ciudades y plazos para la vuelta del servicio odontológico

Consultado sobre Paraná, García fue claro: “Justamente Paraná no, porque es una ciudad tan grande que poner uno o dos consultorios odontológicos no generaría ningún impacto”. Para la capital provincial y otros grandes centros urbanos, como Concordia y Gualeguaychú, la estrategia de la Obra Social de Entre Ríos será reforzar los convenios con prestadores externos, “como fue históricamente”, y ofrecer “la mayor cantidad de opciones posibles para nuestros afiliados”.

Ante la pregunta de un televidente sobre cuándo volverá un servicio odontológico regular, el vicepresidente de OSER transmitió expectativas moderadas pero positivas. “Nosotros somos muy optimistas de pensar que el año que viene paulatinamente se va a empezar a restablecer la prestación de servicios odontológicos en toda la provincia como debe ser”, afirmó.

Médicos auditores, digitalización y acceso igualitario

Otra de las consultas planteadas por la audiencia apuntó a los cambios en el sistema de auditoría médica y la dificultad que los nuevos trámites digitales generan a personas mayores. García recordó que en la ex IOSPER algunas sedes contaban con uno o más médicos auditores presenciales, pero que, en los hechos, “la tarea que realizaban era prácticamente administrativa”, afirmó.

“Nosotros decimos eran médicos autorizadores y no médicos auditores”, describió. Para los afiliados de esas localidades, el esquema era cómodo: presentaban el pedido, recibían la autorización y retiraban la orden en el momento. Sin embargo, según el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, el modelo era “muy perjudicial para el 100% de la obra social” porque otras sedes no contaban con ese recurso.

En esos casos, los pedidos viajaban en “una bolsita” por correo postal hasta la sede central y luego regresaban, en un circuito que podía demorar varios días. “No había igualdad para todo”, señaló. La respuesta de la conducción fue avanzar hacia un sistema digital que colocara a todos los afiliados en pie de igualdad.

“Lo que nosotros hicimos fue igualdad para todo el mundo a través de la digitalización”, remarcó. “Todos los médicos auditores hoy trabajan en línea, muchos están presencial en la sede, pero trabajando en línea, y todos los trámites se hacen de manera digital”, agregó.

Jubilados y la app MiOSER: capacitación y doble sistema

Conscientes de las dificultades que la digitalización puede implicar para adultos mayores, desde OSER pusieron en marcha acciones específicas. García anunció una instancia de formación para personas jubiladas y pensionadas. “Ya tenemos y puedo, si ustedes quieren, dar una primicia, como les gusta decir a los periodistas: el día 16 de diciembre vamos a hacer en la sede de la Federación de Jubilados y Pensionados de la provincia de Entre Ríos una capacitación exclusiva para los jubilados para el uso de la aplicación MiOSER”, informó.

Esa aplicación será “la única herramienta con la cual van a gestionar autorizaciones todos nuestros afiliados”, aunque aclaró que la transición será gradual. Paralelamente, OSER está capacitando a los empleados de sus sedes “para que el jubilado, la persona adulta de la tercera edad que no pueda utilizar la aplicación pueda ser atendido en la sede de manera presencial”.

“También va a haber un buen periodo de tiempo donde vamos a convivir con los dos sistemas, siempre promoviendo el uso de la aplicación”, añadió el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos, e insistió en que quien “realmente se vea imposibilitado, puede concurrir a la sede y ahí va a recibir la ayuda que necesita”.

Cuidadores domiciliarios: por qué se cobra a 60 días

Otro reclamo recurrente llegó de parte de cuidadores domiciliarios, que preguntaron por qué aún no se había cobrado el mes de octubre. García explicó que, en la Obra Social de Entre Ríos, estos trabajadores son considerados prestadores externos y están regidos por la ley del servicio doméstico de casas particulares.

“Como todos los prestadores, ellos cobran a los 60 días. Pero esto no es caprichoso, esto tiene una explicación”, sostuvo. Detalló que el circuito comienza cuando el mes termina: entre el 1 y el 10 del mes siguiente se presenta la facturación, OSER utiliza ese mes para auditar y recién entre el 20 y el 30 del mes posterior se realiza el pago.

“Por eso es el pago de los 60 días, no es algo caprichoso de la obra social”, insistió. Frente al mensaje que cuestionaba la falta de cobro de octubre en noviembre, respondió: “No, por supuesto, porque no corresponde cobrar octubre en el mes de noviembre”. Aunque dijo comprender la situación de los trabajadores, remarcó que “es el convenio que está así establecido”.

Además, informó que OSER incorporó un pasante/residente de la Facultad de Bioingeniería que se dedica “exclusivamente a modernizar el sistema de pago de los cuidadores domiciliarios”, con el objetivo de agilizar y ordenar aún más el circuito.

Medicación crónica: autorizaciones en 72 horas y menos trámites

En cuanto a los pacientes con enfermedades autoinmunes o crónicas, el vicepresidente de la Obra Social de Entre Ríos sostuvo que las autorizaciones de medicación “se están haciendo en 72 horas”, aunque reconoció que “a veces se generan cuellos de botella con los pacientes de medicamentos crónicos”, dijo.

“La última pregunta que hice la semana pasada, teníamos alrededor de 3 días de retraso, y eso es lo máximo que se puede generar”, informó. De todos modos, recordó que el afiliado siempre puede concurrir a la sede para consultar por el estado de su trámite.

García destacó un cambio clave respecto del esquema anterior de la ex IOSPER: “Pasamos de un periodo de 4 meses, donde el afiliado cada 4 meses tenía que validar su condición de enfermo crónico, y ahora lo ampliamos a 6 meses. Es decir, solamente dos veces por año tiene que ir a validar su condición, que esa enfermedad crónica persiste, por supuesto, y eso facilita muchísimo la aprobación y que el paciente crónico pueda recibir la medicación en tiempo y forma”.

La respuesta concreta para quienes consultaron por los plazos fue que “no más de tres o cuatro días” debería demorar la autorización para poder ir a la farmacia y validar la medicación, en el marco del nuevo esquema de la Obra Social de Entre Ríos.

Pacientes oncológicos: exención total de coseguros

Entre las consultas de los televidentes apareció una duda frecuente: si los pacientes oncológicos deben abonar coseguros. García aclaró que se trata de un derecho definido por legislación nacional, no por una decisión particular de OSER.

“Sí, sí, esa es una ley nacional. Eso no es una decisión de la obra social, ni de esta ni de ninguna. Por ley, el paciente oncológico queda completamente exento de pagar cualquier tipo de coseguro y así se hace en la obra social”, enfatizó a Elonce.

La situación financiera: equilibrio frágil y fondos “ajenos”

Hacia el final de la entrevista, García describió la situación económica y financiera de la Obra Social de Entre Ríos como “delicada”, en línea con lo que sucede en otras prestadoras de salud. “La obra social no escapa a la realidad de cualquier empresa que brinda servicios de salud. Ustedes habrán escuchado las grandes prepagas, otras obras sociales provinciales, también atraviesan la misma situación”, contextualizó.

La causa de fondo, reiteró, es la brecha entre recursos “finitos, que tienen un comienzo y un fin” y necesidades “infinitas” en materia de salud. Sin embargo, afirmó que, “con un enorme esfuerzo de austeridad y de eficiencia en el uso de los recursos, podemos decir que la situación financiera de la obra social es equilibrada”.

Definió ese equilibrio como “frágil” y subrayó que hay que cuidarlo, pidiendo responsabilidad también a los prestadores respecto de sus pretensiones económicas. El objetivo, insistió, es garantizar “sostenibilidad en el tiempo” de las prestaciones de la Obra Social de Entre Ríos.

“Nosotros tenemos distintos entes que giran los recursos que les corresponde por tener afiliados a la obra social y lo que hace la obra social, en definitiva, es administrar esos fondos”, explicó. Y remarcó una idea que, según dijo, se intenta instalar en todos los estamentos de OSER: “Nosotros administramos fondos ajenos. Nada de lo que tenemos acá es nuestro. Todo es de los afiliados y cada peso que se invierte en la obra social tiene que tener como último fin y último beneficiario al afiliado que está requiriendo una prestación de salud”, concluyó el directivo de la OSER.

