Itaipú reabrió sus compuertas y liberó 3,1 millones de litros de agua por segundo

La represa Itaipú reabrió su vertedero ante el aumento del caudal del río Paraná. Yacyretá mantiene la alerta hidrológica por los elevados ingresos de agua.

La Central Hidroeléctrica Itaipú reabrió este lunes su vertedero, luego de haber cerrado las compuertas durante la tarde del domingo como parte de una estrategia para regular el nivel del embalse y reducir los efectos de la crecida de los ríos en la región fronteriza entre Brasil, Paraguay y Argentina. La reapertura se produjo ante la persistencia de las altas afluencias de agua que recibe la represa, según informó la binacional en un comunicado.

Según detalló la Superintendencia de Operación, dependiente de la Dirección Técnica de la entidad, se habilitaron las compuertas de la canaleta izquierda, con un caudal de descarga de aproximadamente 3,1 millones de litros de agua por segundo. La maniobra busca continuar controlando la cota del embalse frente al importante volumen de agua que ingresa al sistema.

El vertedero había permanecido abierto durante 26 días consecutivos, hasta que fue cerrado el domingo 25 de octubre a las 17:32. La decisión respondió a la necesidad de reducir el impacto de la crecida del río Paraná, impulsada por el fuerte aumento del caudal del río Iguazú. Para ello, Itaipú disminuyó temporalmente las descargas y retuvo un mayor volumen de agua en su embalse, una maniobra que permitió evitar un incremento sustancial del nivel del Paraná.

El cierre se había producido ante la previsión de que el río Iguazú alcanzara este lunes un caudal cercano a los 20 millones de litros por segundo, en uno de los principales factores de presión sobre el sistema fluvial de la región. Frente a ese escenario, la central ajustó su operación para administrar el agua que ingresa al embalse y moderar la incidencia de la creciente sobre el río Paraná.

Yacyretá mantiene la alerta hidrológica por el río Paraná

d Binacional Yacyretá informó que los caudales de ingreso a la represa rondarán los 36.000 metros cúbicos por segundo. Los técnicos difundieron este lunes un nuevo informe hidrológico sobre el comportamiento del río Paraná y confirmaron que el cauce mantendrá un caudal muy por encima de los valores habituales durante los próximos días. Las autoridades operativas detallaron que el escenario actual responde al gran volumen de agua que ingresa desde la cuenca alta, lo que obliga a mantener el monitoreo constante en las poblaciones ribereñas.

Desde el organismo precisaron el impacto de la creciente en los volúmenes de ingreso a la central hidroeléctrica: “En septiembre registraron un incremento del 37% respecto de la media de la serie 1971-2025, mientras que en octubre la diferencia llegó al 100%”.

Las cifras oficiales marcan que el promedio histórico para esta época rondaba los 14.400 metros cúbicos por segundo, pero las estimaciones actuales calculan ingresos cercanos a los 34.500 m³/s, con proyecciones que prevén un techo de entre “34.000 y 36.000 m³/s” en función de la operación de las represas ubicadas aguas arriba. (Misiones Online)