Quiso esquivar un semáforo y chocó contra un poste de luz

El accidente ocurrió este lunes por la mañana en Oro Verde. El conductor perdió el control del vehículo cuando intentó ingresar a una colectora.

Un automóvil chocó contra un poste de alumbrado público durante la mañana de este lunes, sobre la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 5,5, en Oro Verde.

Según el reporte policial, el conductor intentó ingresar a la colectora para evitar un semáforo, pero perdió el control del vehículo y terminó impactando contra la luminaria.

El accidente ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando un hombre de 43 años circulaba en sentido norte-sur al volante de un Chevrolet Sonic.

Según informó la Policía, el conductor explicó que intentó desviarse hacia la colectora para evitar el semáforo, pero al frenar, el automóvil perdió adherencia porque había piedras sueltas sobre la calzada. Como consecuencia, no logró detener la marcha y chocó contra un poste de iluminación.A pesar del impacto, el hombre no sufrió lesiones y no fue necesario su traslado a un centro de salud.

El propio conductor indicó que solicitaría una grúa a su compañía de seguros para retirar el vehículo. En el lugar intervino personal policial de la jurisdicción de Oro Verde.