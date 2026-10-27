El Gobierno estableció un feriado nacional para el lunes 9 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina. Además, habrá jornadas adicionales en Buenos Aires y Córdoba. Cómo quedará el calendario laboral y escolar del 8 al 11 de noviembre.

El feriado nacional por la visita del papa León XIV a la Argentina fue establecido para el lunes 9 de noviembre de 2026 y alcanzará a las 24 jurisdicciones del país. La medida, dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 1103/2026, también contempla jornadas adicionales de alcance local durante la estadía del pontífice, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre.

Según la información oficial difundida, la decisión respondió a razones de seguridad, circulación y organización de los actos religiosos e institucionales que se desarrollarán durante los cuatro días. La visita incluirá actividades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde se esperan importantes concentraciones de fieles.

El cronograma contempla un feriado nacional y dos fechas con feriados locales, aunque no todas las jurisdicciones tendrán la misma cantidad de días libres. La medida tendrá impacto en la actividad laboral, educativa y administrativa, de acuerdo con el alcance territorial de cada disposición.

Cuándo serán los feriados por la visita del Papa

El calendario anunciado quedó distribuido de la siguiente manera:

-Lunes 9 de noviembre: feriado nacional en todo el país, incluida Entre Ríos.

-Martes 10 de noviembre: feriado únicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.

-Miércoles 11 de noviembre: feriado exclusivo para la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, los trabajadores y estudiantes entrerrianos estarán alcanzados por el feriado nacional del lunes 9, mientras que el martes 10 y el miércoles 11 se mantendrán como jornadas habituales, salvo disposiciones específicas.

El lunes será una de las fechas centrales de la visita apostólica. El programa prevé que León XIV visite el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y posteriormente presida una misa a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Por qué habrá feriados adicionales en Buenos Aires y Córdoba

El martes 10 de noviembre, la provincia de Córdoba tendrá feriado debido a las actividades previstas durante la visita del Papa. El itinerario incluye una misa en la Escuela de Aviación Militar y un recorrido por la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Ese mismo día, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también tendrá una jornada no laborable bajo el régimen anunciado. La decisión se relaciona con la continuidad de las actividades pastorales, entre ellas una vigilia juvenil programada para las 20:15.

En tanto, el miércoles 11 será feriado únicamente en la provincia de Buenos Aires. La medida coincidirá con la ceremonia religiosa que el pontífice encabezará en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación católica de la Argentina.

Cómo afectarán los feriados a trabajadores y estudiantes

La disposición tendrá consecuencias diferentes según el lugar donde cada persona desempeñe sus actividades. En los feriados locales, el criterio informado por fuentes oficiales será el domicilio laboral, independientemente del lugar de residencia.

Por ejemplo, una persona que viva en la Ciudad de Buenos Aires, pero trabaje en territorio bonaerense, estará alcanzada por el feriado del miércoles 11. En cambio, quienes desarrollen sus tareas en CABA tendrán feriado el martes 10.

El Gobierno también informó que se garantizará el 75% de los servicios de transporte público para facilitar los desplazamientos entre jurisdicciones con diferentes calendarios.

La agenda del papa León XIV en la Argentina

El pontífice llegará el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay. Su primera jornada incluirá una visita al Monumento al General San Martín, una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y un encuentro institucional en el Palacio Libertad.

El lunes continuará con actividades en Claypole y Palermo. También mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo, líderes religiosos y autoridades eclesiásticas. El martes viajará a Córdoba y posteriormente regresará a Buenos Aires para participar de una vigilia juvenil.

El miércoles 11, la visita concluirá con actividades en territorio bonaerense, incluida una misa en Luján. Posteriormente, León XIV partirá desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira latinoamericana.

El operativo especial para recibir al Papa

Para coordinar la visita, el Ejecutivo creó la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros. El organismo tendrá a su cargo la planificación y articulación de las acciones necesarias, con una vigencia máxima de 12 meses.

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, convocó a 20.000 voluntarios para colaborar con la organización de los encuentros. También anunció que quienes participen de estas tareas tendrán acceso gratuito al transporte mediante la red SUBE durante las jornadas correspondientes.

La organización contempla medidas especiales de seguridad, infraestructura, emergencias y circulación ante la concurrencia prevista de fieles de distintas provincias y del exterior.