Continúa a buen ritmo la nueva la conexión de Ruta 12 con la Circunvalación

La obra de la nueva avenida urbana permitirá mejorar el ingreso sureste a la ciudad, ordenar el tránsito y fortalecer la conexión con el sector industrial y el corredor bioceánico. La intendenta Rosario Romero recorrió los trabajos.

Las tareas actuales se centran en el ingreso al Parque Industrial por Miguel David, la pavimentación de ambos carriles y el puente peatonal que conecta con la calle Soldado Bordón. Son 2.800 metros de pavimento y obras complementarias en las inmediaciones que se ejecutan con fondos municipales.

Romero recorrió el sector de obras junto al viceintendente David Cáceres. «Es un ingreso a Paraná que se pensó hace 30 años. La gestión de Adán Bahl inició la obra con fondos nacionales. En 2023 se retiraron los aportes y resolvimos terminarla con fondos municipales, con un aporte menor en el total de la obra, pero muy importante del Gobierno Provincial, para la iluminación central. Agradecemos a los paranaenses que, con sus pagos de tasas, ayudan a que esta obra pueda finalizarse», señaló la intendenta Rosario Romero.

«En poco tiempo vamos a finalizar con el ingreso al Parque Industrial por calle Miguel David. Actualmente, el ingreso por calle Salellas y Maya es precario, se están deteriorando mucho, pero esta obra descomprimirá el tránsito por estas arterias», destacó Romero.

Cáceres, en tanto, resaltó: «Destacamos el trabajo del equipo técnico que interviene en la obra. Sabemos la importancia que implica para el sector industrial y para los vecinos porque de esta manera se protegen las calles internas de la ciudad debido a que el tránsito pesado solo circulará por la ruta. Valoramos la decisión y la visión política de la Intendenta de hacer algo que no es facultad ni obligación del municipio y hoy podemos ver resultados concretos», sostuvo.

La finalización de la obra, que en su totalidad está prevista para marzo de 2027, permitirá completar la Circunvalación, agilizar los accesos a la ciudad y evitará que el tránsito pesado transite por arterias urbanas. Actualmente, los camiones que ingresan a la ciudad utilizan calles y avenidas urbanas que no fueron diseñadas para soportar de manera permanente el peso y la frecuencia de este tipo de vehículos. Esto genera un mayor deterioro de la trama vial y demanda intervenciones de mantenimiento y reparación con mayor frecuencia.

La obra tendrá además un impacto regional al mejorar la conexión con el Túnel Subfluvial y con los corredores que vinculan Paraná con otras localidades de Entre Ríos y con el corredor bioceánico del MERCOSUR.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, puso de relieve el avance de los trabajos: «Estamos a pocos días de concluir el primer tramo que es el ingreso más seguro al Parque Industrial por Miguel David, tanto para el transporte, los trabajadores y los transeúntes de la zona”.

Alejandra Cumar, integrante de la Asociación de Empresas del Parque Industrial de Paraná (Asempi), sostuvo: «Representa un gran avance porque hace muchos años venimos luchando para que el tránsito que viene por la ruta no ingrese al Parque Industrial».

Avance de obra

El proyecto contempla la ejecución de 2.800 metros de pavimento de dos carriles en ambas manos, que permitirán vincular la Ruta Nacional 12 con la avenida circunvalación y facilitar el ingreso a Paraná para quienes llegan desde el sudeste, evitando atravesar sectores de la trama urbana.

La nueva avenida tendrá una velocidad máxima de circulación de 60 kilómetros por hora y contará con semaforización, señalización y elementos de seguridad vial. También se ejecutarán obras de desagües pluviales y adecuaciones sobre las calles que se vinculan con la nueva traza.

Hasta el momento se han colocado 1700 metros de carpeta asfáltica, Base Negra 1 y 2, (en ambas manos), lo que implicó un total aproximado de 6800 tn de material.

Respecto a la alcantarilla de Paso Peatonal entre la nueva ruta y calle Soldado Bordón, se realizó la apertura del terraplén y construcción de la alcantarilla. Próximamente se realizarán los trabajos para la conexión de luminarias y la construcción de veredas.

Complementariamente, se ejecutaron 750 m de pavimento rígido y flexible sobre calles colectoras Hernandarias, Pedro Martínez y Borges. Con ejecución de saneamiento de terreno, drenajes y 400 metros de desagües pluviales.

En la actualidad se está trabajando en el tramo comprendido entre Salellas y Miguel David. Para la semana próxima se terminará de ejecutar la segunda base negra en el tramo y se comenzará con la preparación del paquete estructural de las banquinas para la posterior colocación de la carpeta de rodamiento. Para la obra de empalme con el tramo habilitado se realizarán cortes y desvíos, pero ya con la intersección de calle Miguel David habilitada.