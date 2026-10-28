El Municipio realiza trabajos de mantenimiento y reparación en las redes de agua y cloaca

Las intervenciones se desarrollan en distintos puntos de la ciudad e incluyen la relocalización de una cañería de agua en calle Corrientes, la reparación de un conducto en San Luis y Victoria y tareas de mantenimiento de la red cloacal en calle Villaguay.

En calle Corrientes, en el tramo entre calles La Paz y Colón, se relocalizará mediante un desvío, una cañería distribuidora de agua potable de 100 milímetros, debido a la construcción de un nuevo sistema de desagües pluviales de gran diámetro –en el marco del avance de la obra de sistematización del arroyo La Santiagueña–, para reconducir los excedentes pluviales hacia el río Paraná.

Debido a esta labor habrá un corte total de tránsito vehicular por ese tramo de calle Corrientes. Se recomienda a los automovilistas transitar con precaución y preferentemente tomar vías alternativas a esa zona para evitar congestionamientos.

Al mismo tiempo, en calles San Luis y Victoria se ejecutará la reparación de un conducto distribuidor del suministro, por lo que habrá reducción de calzada por ambas arterias, en ese sector.

En ambos casos, no se prevé restricción del suministro. Solo pueden registrarse casos de baja presión en los hogares frentistas o aledaños al epicentro de esos trabajos.

Mientras que para optimizar el funcionamiento de la red cloacal se desarrollará un operativo sobre calle Villaguay, en el tramo entre calles Alsina y Cura Álvarez. Se realizarán tareas de excavación y descubrimiento de la cañería colectora y la eventual reparación o reconexión de servicios domiciliarias, además de proceder a la limpieza y desobstrucción de cañerías, para rehabilitar el normal escurrimiento de los líquidos cloacales en ese sector urbano.