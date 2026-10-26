Juicio por la muerte de Diego Maradona: la cuenta regresiva hacia el veredicto y el rol protagónico de un entrerriano en la querella

Con la fecha de la sentencia ya fijada tras el cierre de los alegatos, la causa entra en su etapa definitoria. En el equipo legal liderado por Fernando Burlando y Fabián Améndola destaca Santino David, el joven penalista oriundo de Paraná e hijo del reconocido periodista Ricardo David, quien se ha transformado en una pieza clave del proceso.

Un equipo de litigación de alto impacto.

En el tramo más decisivo del juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, la querella que representa a Dalma y Gianinna Maradona captó la atención pública no solo por la firmeza de sus alegatos, sino por la solidez técnica de su estrategia legal.

Junto a las reconocidas figuras de Fernando Burlando y Fabián Améndola, resalta la labor de Santino David, un brillante abogado entrerriano, oriundo de la ciudad de Paraná e hijo del prestigioso periodista Ricardo David. En los últimos meses, el joven profesional ha tomado un notable protagonismo en medios nacionales e internacionales por su activa y destacada intervención en el expediente judicial.

David forma una pata fundamental en el engranaje del estudio jurídico: ha sido determinante en la reconstrucción del material probatorio, el análisis de los chats entre los imputados y la fundamentación del cuadro de abandono médico que sufrió el astro futbolístico durante sus últimos días en Tigre.

Pedidos de pena y el eje de la acusación.

Durante las exposiciones finales ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, la querella integrada por Burlando, Améndola y David ratificó que el exfutbolista estuvo expuesto a una situación de desamparo deliberado.

Entre las solicitudes de penas impuestas por este equipo querellante destacan:

Leopoldo Luque (Neurocirujano): 15 a 16 años de prisión e inhabilitación para ejercer la medicina.

Nancy Forlini (Coordinadora médica): 12 años de prisión.

Agustina Cosachov (Psiquiatra): 10 años de prisión.

Carlos Díaz (Psicólogo) y enfermeros implicados: penas de prisión de cumplimiento efectivo.

Cuadro de situación de la causa y la cuenta regresiva

El juicio oral, que ha mantenido en vilo al país, dejó un panorama claro de cara al cierre procesal.

Absolución de Pedro Di Spagna: El médico clínico resultó desvinculado antes del dictado de la sentencia final tras retirarse los cargos en su contra.

Juicio por jurados paralelo: El caso de la enfermera Gisella Dahiana Madrid se tramita en un proceso independiente bajo esta modalidad.

Sentencia para los 6 imputados principales: Leopoldo Luque, Agustina Cosachov, Carlos Díaz, Nancy Forlini, Mariano Perroni y Ricardo Almirón escucharán el fallo definitivo.

El tribunal confirmó que el veredicto y la lectura de la sentencia definitiva se darán a conocer el próximo 22 de diciembre a las 12:00 horas, momento en el que se determinarán los grados de responsabilidad penal en la partida del máximo ídolo del fútbol argentino.

Redacción: Nova Comunicaciones.