El Gobierno dio a conocer el cronograma de pago a estatales entrerrianos

El pago a la administración pública entrerriana comenzará el lunes 2 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 5. Los haberes se abonarán en cuatro tramos

Los pagos se realizarán de manera escalonada, según los montos que perciben los trabajadores estatales. El esquema contempla cuatro tramos salariales, con fechas de acreditación establecidas para cada grupo.

El detalle del cronograma:

Lunes 2 de noviembre: haberes de hasta $1.520.000 (se acredita el sábado 31 de octubre).

Martes 3 de noviembre: haberes desde $1.520.001 hasta $1.830.000.

Miércoles 4 de noviembre: haberes desde $1.830.001 hasta $2.430.000.

Jueves 5 de noviembre: haberes desde $2.430.001 en adelante.