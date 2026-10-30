Concordia presentó el Proyecto de Presupuesto 2027

El proyecto de Presupuesto prevé destinar $37.000 millones a trabajos públicos. La propuesta apunta a fortalecer la infraestructura urbana, mejorar los servicios y sostener el desarrollo de la ciudad hacia el Bicentenario.

La Municipalidad de Concordia presentó en el Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto 2027, que prevé un fuerte incremento de la inversión en obras públicas y una mayor participación de la inversión física en el gasto total. El objetivo es avanzar en mejoras concretas para los vecinos, fortalecer la infraestructura urbana y continuar con la planificación de la ciudad hacia el Bicentenario, en 2031.

Uno de los principales datos del proyecto es el incremento previsto para el rubro Trabajos Públicos, que pasaría de $18.850 millones en el presupuesto inicial de 2026 a $37.000 millones en 2027, un 96,3 % en términos nominales. A su vez, la inversión física total, que incluye obras públicas y bienes de capital, alcanzaría los $41.400 millones, equivalentes al 25,1 % del gasto total proyectado.

El presupuesto 2027 asciende a $ 165.000 millones, representando un incremento total del 20,65% con respecto al presupuesto vigente.

¿Qué cambia en la ciudad y para el vecino?

Una mayor capacidad para impulsar obras de infraestructura y equipamiento, sostener el mantenimiento urbano y mejorar los servicios que hacen a la vida cotidiana de los ciudadanos de Concordia.

Entre las prioridades de la gestión se encuentran la mejora de las calles, los desagües pluviales, las redes de agua y cloacas, el alumbrado, la higiene urbana y el mantenimiento de los espacios públicos. Estas intervenciones forman parte de una planificación que busca mejorar las condiciones de los barrios, fortalecer la integración urbana y acompañar el crecimiento de la ciudad.

La propuesta se enmarca en el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, una estrategia de largo plazo que plantea una Concordia más integrada, con mejores servicios y condiciones favorables para la producción, la inversión y la generación de empleo.

El presupuesto también contempla la continuidad de las políticas sociales y de las acciones orientadas a acompañar a los sectores más vulnerables, junto con medidas para promover el desarrollo económico y productivo local.

Más inversión a partir de una administración responsable de los recursos

El aumento proyectado para las obras se vincula con una reorganización de la composición del gasto municipal, que busca reducir progresivamente la participación relativa del gasto en personal y ampliar los recursos destinados a inversión, sin afectar el poder adquisitivo de los trabajadores municipales.

En paralelo, el proyecto prevé un ahorro entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes. De acuerdo con las proyecciones presupuestarias, ese resultado, junto con las fuentes de financiamiento contempladas y una vez atendida la amortización de la deuda, permitiría cubrir las erogaciones de capital sin recurrir a nuevo endeudamiento.

De esta manera, la planificación busca compatibilizar el funcionamiento de los servicios esenciales con una mayor capacidad de inversión, bajo el criterio de administrar responsablemente los recursos públicos y orientar una proporción creciente del presupuesto a obras y mejoras para la comunidad.

Planificar, ejecutar y evaluar resultados

El Presupuesto 2027 también establece objetivos vinculados con la calidad de los servicios públicos, la modernización de los procesos administrativos y el fortalecimiento de las políticas sociales. En materia de desarrollo local, propone continuar generando condiciones para impulsar la producción, promover el empleo y simplificar los trámites para quienes quieran iniciar o sostener una actividad económica en Concordia.

Las metas específicas de cada área municipal se establecerán en el Plan Operativo Anual 2027, que permitirá definir objetivos concretos y realizar un seguimiento de los resultados.

De esta manera, el presupuesto 2027 constituye una herramienta de planificación que vincula los recursos disponibles con las prioridades de la gestión municipal. Su ejecución permitirá realizar el seguimiento de las inversiones previstas y evaluar los avances en infraestructura, servicios y desarrollo urbano, en el marco del camino de Concordia hacia sus 200 años.