Locales

Cena de Gala a beneficio de la Fundación Neonatología del Hospital San Roque

El próximo 13 de septiembre, a las 21, se realizará una Cena de Gala a Beneficio en el Centro de Convenciones Marán Suites & Towers, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de un láser y un electroencefalógrafo destinados al servicio de Neonatología del Hospital San Roque de Paraná.

La iniciativa, organizada por la Fundación Neonatológica del Hospital San Roque (Fundneo) y el Rotary Club de Paraná Plaza, se enmarca bajo el lema “Unidos para hacer el bien” y busca sumar voluntades para mejorar la atención de los recién nacidos que requieren cuidados especializados.

El valor de la tarjeta es de 100 dólares y lo recaudado será destinado íntegramente a la compra del equipamiento médico.

Desde la organización destacaron que la velada será “una noche solidaria para ayudar a Neonatología del Hospital San Roque”, e invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta para colaborar con una causa que impacta directamente en la salud de los más pequeños.

Te puede interesar

Enersa establece un protocolo de prevención del suicidio para cuidar la salud de su personal

admin

Sexto día sin colectivos en la ciudad de Paraná

admin

El Municipio implementó un plan de manejo de residuos sobre el arroyo Antoñico

admin
Radio RD 99.1