Cena de Gala a beneficio de la Fundación Neonatología del Hospital San Roque

El próximo 13 de septiembre, a las 21, se realizará una Cena de Gala a Beneficio en el Centro de Convenciones Marán Suites & Towers, con el objetivo de recaudar fondos para la adquisición de un láser y un electroencefalógrafo destinados al servicio de Neonatología del Hospital San Roque de Paraná.

La iniciativa, organizada por la Fundación Neonatológica del Hospital San Roque (Fundneo) y el Rotary Club de Paraná Plaza, se enmarca bajo el lema “Unidos para hacer el bien” y busca sumar voluntades para mejorar la atención de los recién nacidos que requieren cuidados especializados.

El valor de la tarjeta es de 100 dólares y lo recaudado será destinado íntegramente a la compra del equipamiento médico.

Desde la organización destacaron que la velada será “una noche solidaria para ayudar a Neonatología del Hospital San Roque”, e invitaron a la comunidad a sumarse a la propuesta para colaborar con una causa que impacta directamente en la salud de los más pequeños.