Locales

Enersa establece un protocolo de prevención del suicidio para cuidar la salud de su personal

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, Enersa aplica un Protocolo de Prevención y Abordaje Integral del Suicidio en el Ámbito Laboral, que alcanza a la totalidad de su personal, incluidos funcionarios y trabajadores bajo modalidad Empas (empresas contratadas).

La iniciativa busca promover entornos laborales seguros, saludables y emocionalmente contenedores, mediante procedimientos claros de detección temprana, intervención y seguimiento de situaciones de riesgo.

El protocolo contempla la creación de canales de escucha activa y espacios de contención emocional, garantizando la confidencialidad de todas las personas involucradas. Su aplicación abarca tanto actividades dentro de la Empresa como viajes laborales, eventos institucionales o situaciones sociales vinculadas al trabajo.

El presidente de Enersa, Uriel Brupbacher, destacó: “Llevamos esta problemática a nivel provincial, junto a otros organismos, sumándonos también a la lucha por la prevención del suicidio en el ámbito laboral. Esto no abarca solamente a nuestro personal en relación de dependencia, sino también a los trabajadores de las empresas contratadas (Empas).”

Y agregó: “Hoy damos inicio a un programa de concientización y acompañamiento destinado a todas las personas que forman parte de esta gran familia.”

Enersa remarca que su rol institucional no es clínico ni terapéutico, sino de contención, orientación y derivación hacia los sistemas de salud especializados. Al mismo tiempo, impulsa acciones de sensibilización, capacitación continua y campañas preventivas en toda la Organización.

Marco legal

La medida se enmarca en la Política de Ética y Conducta de Enersa, en la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, la Ley Nacional de Prevención del Suicidio N.º 27.130 y su Decreto Reglamentario N.º 603/2021, la Ley Nacional de Salud Mental N.º 26.657 y la Resolución 1178/2022 sobre servicios de salud mental. También se sustenta en la normativa provincial vigente, en particular la Ley N.º 10.605 y su Decreto Reglamentario N.º 2466/24, que fortalecen el abordaje integral de la problemática en Entre Ríos.

Con esta acción, Enersa reafirma su compromiso con la prevención del suicidio y con la construcción de espacios laborales que promuevan la salud mental y el bienestar de todo su personal.

Te puede interesar

Cena de Gala a beneficio de la Fundación Neonatología del Hospital San Roque

admin

Sexto día sin colectivos en la ciudad de Paraná

admin

El Municipio implementó un plan de manejo de residuos sobre el arroyo Antoñico

admin
Radio RD 99.1