Acumula 19,5% en lo que va del año. Los rubros con mayores subas fueron transporte y bebidas alcohólicas

La inflación de agosto se mantuvo en 1,9% y se ubicó debajo del 2% por cuarto mes consecutivo, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La variación de precios acumuló un 19,5% en los primeros ocho meses del año y la interanual se desaceleró al 33,6%, marcando su nivel más bajo desde julio 2018.

Los rubros con mayor aumento fueron Transporte (+3,6%), por la suba en adquisición de vehículos y en combustibles, seguida de Bebidas alcohólicas y tabaco (+3,5%), por incrementos en tabaco. En el otro extremo, prendas de vestir y calzados tuvieron una deflación de 0,3%, en medio del cambio de temporada -que genera promociones de liquidación- y la apertura comercial.

Sin embargo, la inflación Núcleo se aceleró al 2% durante agosto frente al 1,5% previo, mientras que los Estacionales cedieron 0,8% -con la deflación de prendas de vestir y calzado- y los Regulados avanzaron 2,7%, marcando un incremento de 0,4 puntos porcentuales.

De esta manera, según informó Ámbito, el índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó por debajo de la expectativa del mercado, que estimaba que la inflación se iba a acelerar al 2,1%.