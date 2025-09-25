Comenzaron en Paraná las capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel

Se trata del ciclo de capacitaciones sobre el uso de la Boleta Única de Papel, que recorrerá distintas localidades entrerrianas antes de las elecciones del 26 de octubre.

Con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) a nivel nacional, prevista para las elecciones legislativas de octubre de 2025, se abre una nueva etapa en el sistema electoral argentino, con la sanción de la Ley 27.781, que modificó el Código Electoral Nacional para incorporar este instrumento de votación.

En ese marco, se realiza este jueves en La Vieja Usina, en Paraná, la presentación del ciclo de capacitaciones sobre la Boleta Única de Papel, que se desarrollará en distintas localidades de Entre Ríos.

La secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Gotte, explicó: “Vamos a recorrer localidades de la provincia para acercar información a la ciudadanía sobre este nuevo mecanismo de votación. Solo así podemos garantizar un proceso electoral más participativo y democrático para acercar a cada entrerriano información clara para que pueda ejercer su derecho a voto y así fortalecer el proceso democrático de la provincia».

Itinerario de las charlas

El director de Vinculación Ciudadana, Agustín Curuchet, precisó que se trata de un ciclo itinerante que se desarrollará en toda la provincia; y brindó el cronograma de las capacitaciones:

-2 de octubre. Capacitación a jóvenes y adultos mayores en el Colegio Nacional – Concepción del Uruguay.

-9 de octubre. Capacitación a jóvenes estudiantes en el CPC (salón Planta Baja) – Paraná

-14 de octubre en Entre Ríos con Vos – Ibicuy

-15 de octubre. Capacitación a jóvenes estudiantes y adultos mayores en Gualeguay

-21 de octubre. Capacitación a jóvenes estudiantes y adultos mayores en Federal

-22 de octubre. Capacitación a jóvenes estudiantes y voto inclusivo en Domo Mirador Tec – Paraná

Curuchet destacó que “toda esta información estará disponible en las redes de la secretaría, en @atencionyparticipacioner”, y aclaró que habrá transmisiones virtuales para quienes no puedan asistir de manera presencial.

A quiénes está dirigida la capacitación

Desde la Secretaría señalaron que la iniciativa está destinada a toda la ciudadanía entrerriana, con foco en jóvenes que votan por primera vez, estudiantes universitarios, docentes y adultos mayores. Además, se trabaja junto a IPRODI para garantizar un sistema de votación inclusiva.

Este ciclo comenzó el 5 de septiembre con la capacitación a municipios, comunas, concejos deliberantes que hizo el gobierno de Entre Ríos a través de la Vicegobernación y su Instituto de Formación Legislativa en conjunto con la Secretaría Electoral del Juzgado Federal con competencia electoral en la provincia.

Y se desarrolla con la colaboración de la Honorable Cámara de Senadores, la Honorable Cámara de Diputados, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación y la Secretaría de Comunicación y Prensa.