Pondrán en valor el emblemático Parque Carmelo José Cabrera, “El Patito Sirirí”

Con recursos 100% paranaense, contempla la preservación del patito y del robot como elementos históricos y se incorporarán espacios de descanso y contemplación del paisaje, nuevos juegos e iluminación led. Tendrá un plazo de ejecución de 90 días, con el cerramiento del espacio mientras se realizan los trabajos por seguridad de todos.

La intendenta Rosario Romero recorrió este miércoles la plaza junto a funcionarios del Municipio.

El jefe de Gobierno, Santiago Halle, señaló: “Elaboramos este proyecto de puesta en valor de plaza del Patito, que es una plaza muy concurrida de la ciudad por niños, niñas y familias. Tiene un valor histórico y es una tradición para los paranaenses. Embellecer los espacios públicos es calidad de vida”.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, explicó la importancia de recuperación del sector: “Vamos a poner en valor esta plaza emblemática con el trabajo de empleados municipales, manteniendo el robot y el patito, con un mejoramiento de nuevos senderos e ingresos para que la plaza vuelva a lucirse”, explicó.

Detalles

Se conservan las especies arbóreas del parque, con el fin de beneficiar las áreas de permanencia a la sombra. Además, se incorporan espacios de descanso y contemplación en puntos con vistas destacadas del paisaje, invitando al esparcimiento de todas las edades.

Se preservan el robot y el patito, elementos históricos e identitarios del lugar. A su vez, se suma un mangrullo con forma de barco que se recorta sobre el río, generando una integración directa con el entorno. Esta incorporación invita a los niños a disfrutar de un espacio seguro, lúdico, novedoso y atractivo.

Aprovechando la base de hormigón necesaria para su instalación, se proyecta también una vereda de ingreso al parque, pensada para garantizar la circulación de personas con movilidad reducida y facilitar el acceso de cochecitos, siempre con el objetivo de minimizar el impacto en el entorno. También se colocará la última tecnología de iluminación LED.