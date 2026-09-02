El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de septiembre

La grilla reúne propuestas de música, teatro, danza, espectáculos infantiles y encuentros corales. La programación incluye actividades de entrada gratuita y la presencia de destacados artistas nacionales.

Entre las propuestas musicales se destaca la presentación de Roque Narvaja, quien llegará a Paraná con su repertorio el miércoles 2 de septiembre. También se presentará Iván Noble, el sábado 5, con su espectáculo “Canciones Traspapeladas”, y Maggie Cullen, el viernes 18. La agenda también contempla propuestas para las infancias, como “Escuadrón al Rescate”, el domingo 13, y “Plim Plim en Vivo”, el sábado 19.

Actividades con entrada libre y gratuita

Durante septiembre, el Teatro Municipal 3 de Febrero será escenario de distintas actividades de acceso libre. El martes 1 se realizará el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, con un repertorio de música protocolar y popular. El viernes 4 tendrá lugar la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con una propuesta que reunirá danza, música y bailes de colectividades. El sábado 12, en tanto, se desarrollará una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad.

Además, los lunes 7, 14 y 28 se realizarán visitas guiadas al Teatro, destinadas a escuelas y público en general. Para participar es necesario solicitar turno previamente al correo visitasguiadasteatro3@gmail.com.

Agenda completa

Lunes 7, 14 y 28

9 horas – Visitas Guiadas al Teatro

Entrada libre y gratuita. Destinadas a escuelas y público en general.

Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com

Martes 1º

20:30 horas | 81º Aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”

Entrada libre y gratuita

Género: Concierto de música protocolar y popular | Duración: 1:30 horas.

Organiza II Brigada Aérea – Fuerza Aérea Argentina.

Miércoles 2

21 horas | Roque Narvaja en Paraná

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial (8 primeras filas): $60.000

Platea general: $50.000

Palcos: $45.000

Tertulia y Paraíso: $35.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Jueves 3

20 y 22 horas | La cena de los tontos

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea y palcos bajos: $70.000

Palcos altos: $65.000

Tertulia: $55.000

Género: Teatro – Comedia. | Duración: 1:40 horas.

Organiza Sin Producciones.

Viernes 4

20 horas | Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante

Entrada libre y gratuita.

Género: Danza, música y baile de colectividades | Duración: 3 horas.

Organiza Unión de Colectividades de Entre Ríos.

Sábado 5

21 horas | Iván Noble “Canciones Traspapeladas”

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea: $70.000

Palcos: $60.000

Tertulia y Paraíso: $45.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Miércoles 9

10 horas | Territorio Coraje

Entrada general por boletería del Teatro: $5.000

Género: Comedia épica | Duración: 65 minutos.

Organiza La Escuela va al Teatro.

Viernes 11

20:30 horas | Vení a bailar con Cotto

Entradas por boletería del Teatro:

Entrada anticipada: $12.000 (hasta el 10/09)

Entrada general: $15.000

Género: Muestra de bailes | Duración: 2 horas.

Organiza Cottonaro Daniel.

Sábado 12

21 horas | Ciclo de Encuentros Corales

Entrada libre y gratuita

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Coro de la Ciudad.

Domingo 13

15 horas | Escuadrón al Rescate

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Entrada general: $30.000

Género: Infantil | Duración: 1:10 horas.

Organiza Sin Producciones.

Martes 15

19 horas | Premiación Mejor Compañero

Duración: 3 horas.

Organiza Rotary Club de Paraná.

Miércoles 16

10 horas | Alicia y la Orquesta del Sombrerero

Entrada general: $3.000

Género: Teatro musical | Duración: 2 horas.

Organiza Coro de Niños “La Salle Paraná”.

Jueves 17

20:30 horas | Velada Artística Aniversario Urrundik

Entrada anticipada: $12.000 (vende la Asociación)

Entrada general: $15.000 (por boletería del Teatro)

Género: Danza / Musical | Duración: 1:45 horas.

Organiza Asociación Vasco Argentina Urrundik.

Viernes 18

21 horas | Maggie Cullen

Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:

Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000

Platea general y palcos bajos: $40.000

Palcos altos y anfiteatro: $35.000

Tertulia y Paraíso: $25.000

Género: Música | Duración: 2 horas.

Organiza Paracima Producciones.

Sábado 19

15 horas | Plim Plim en Vivo

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea (fila 1 a 10): $45.000

Platea (fila 11 a 17): $40.000

Palcos bajos: $40.000

Palcos altos: $35.000

Tertulia: $35.000

Género: Infantil | Duración: 1:30 horas.

Organiza Sin Producciones.

Domingo 20

21 horas | Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”

Entrada general: $12.000

Menores de 12 años: sin cargo.

Género: Musical | Duración: 1:30 horas.

Organiza Fabián Solaro.

Miércoles 23

21 horas | El retrato de Dorian Gray

Entrada general: $17.000

Por boletería del Teatro.

Género: Drama musical | Duración: 1:40 horas.

Organiza Consciente In Producciones.

Sábado 26

21 horas | Las hijas

Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:

Platea y palcos bajos: $70.000

Palcos altos: $65.000

Tertulia: $50.000

Género: Comedia | Duración: 2 horas.

Organiza Sin Producciones.

Miércoles 30

21 horas | Tango por Siempre Tango

Entradas por boletería del Teatro:

Platea y palcos: $18.000

Tertulia: $15.000

Género: Tango y folclore | Duración: 1:30 horas.

Organiza Juan Carlos Colombo.