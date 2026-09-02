El Teatro 3 de Febrero presentó su agenda de septiembre

La grilla reúne propuestas de música, teatro, danza, espectáculos infantiles y encuentros corales. La programación incluye actividades de entrada gratuita y la presencia de destacados artistas nacionales.
Entre las propuestas musicales se destaca la presentación de Roque Narvaja, quien llegará a Paraná con su repertorio el miércoles 2 de septiembre. También se presentará Iván Noble, el sábado 5, con su espectáculo “Canciones Traspapeladas”, y Maggie Cullen, el viernes 18. La agenda también contempla propuestas para las infancias, como “Escuadrón al Rescate”, el domingo 13, y “Plim Plim en Vivo”, el sábado 19.
Actividades con entrada libre y gratuita
Durante septiembre, el Teatro Municipal 3 de Febrero será escenario de distintas actividades de acceso libre. El martes 1 se realizará el concierto por el 81º aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”, con un repertorio de música protocolar y popular. El viernes 4 tendrá lugar la Noche de Gala por el Día Nacional del Inmigrante, con una propuesta que reunirá danza, música y bailes de colectividades. El sábado 12, en tanto, se desarrollará una nueva edición del Ciclo de Encuentros Corales, organizado por el Coro de la Ciudad.
Además, los lunes 7, 14 y 28 se realizarán visitas guiadas al Teatro, destinadas a escuelas y público en general. Para participar es necesario solicitar turno previamente al correo visitasguiadasteatro3@gmail.com.
Agenda completa
Lunes 7, 14 y 28
9 horas – Visitas Guiadas al Teatro
Entrada libre y gratuita. Destinadas a escuelas y público en general.
Solicitar turno a: visitasguiadasteatro3@gmail.com
Martes 1º
20:30 horas | 81º Aniversario de la Banda Militar “Brig. Antonio Parodi”
Entrada libre y gratuita
Género: Concierto de música protocolar y popular | Duración: 1:30 horas.
Organiza II Brigada Aérea – Fuerza Aérea Argentina.
Miércoles 2
21 horas | Roque Narvaja en Paraná
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial (8 primeras filas): $60.000
Platea general: $50.000
Palcos: $45.000
Tertulia y Paraíso: $35.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Jueves 3
20 y 22 horas | La cena de los tontos
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea y palcos bajos: $70.000
Palcos altos: $65.000
Tertulia: $55.000
Género: Teatro – Comedia. | Duración: 1:40 horas.
Organiza Sin Producciones.
Viernes 4
20 horas | Noche de Gala Día Nacional del Inmigrante
Entrada libre y gratuita.
Género: Danza, música y baile de colectividades | Duración: 3 horas.
Organiza Unión de Colectividades de Entre Ríos.
Sábado 5
21 horas | Iván Noble “Canciones Traspapeladas”
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea: $70.000
Palcos: $60.000
Tertulia y Paraíso: $45.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Miércoles 9
10 horas | Territorio Coraje
Entrada general por boletería del Teatro: $5.000
Género: Comedia épica | Duración: 65 minutos.
Organiza La Escuela va al Teatro.
Viernes 11
20:30 horas | Vení a bailar con Cotto
Entradas por boletería del Teatro:
Entrada anticipada: $12.000 (hasta el 10/09)
Entrada general: $15.000
Género: Muestra de bailes | Duración: 2 horas.
Organiza Cottonaro Daniel.
Sábado 12
21 horas | Ciclo de Encuentros Corales
Entrada libre y gratuita
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Coro de la Ciudad.
Domingo 13
15 horas | Escuadrón al Rescate
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Entrada general: $30.000
Género: Infantil | Duración: 1:10 horas.
Organiza Sin Producciones.
Martes 15
19 horas | Premiación Mejor Compañero
Duración: 3 horas.
Organiza Rotary Club de Paraná.
Miércoles 16
10 horas | Alicia y la Orquesta del Sombrerero
Entrada general: $3.000
Género: Teatro musical | Duración: 2 horas.
Organiza Coro de Niños “La Salle Paraná”.
Jueves 17
20:30 horas | Velada Artística Aniversario Urrundik
Entrada anticipada: $12.000 (vende la Asociación)
Entrada general: $15.000 (por boletería del Teatro)
Género: Danza / Musical | Duración: 1:45 horas.
Organiza Asociación Vasco Argentina Urrundik.
Viernes 18
21 horas | Maggie Cullen
Entradas por boletería del Teatro o por Gradatickets:
Platea preferencial (primeras 8 filas): $45.000
Platea general y palcos bajos: $40.000
Palcos altos y anfiteatro: $35.000
Tertulia y Paraíso: $25.000
Género: Música | Duración: 2 horas.
Organiza Paracima Producciones.
Sábado 19
15 horas | Plim Plim en Vivo
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea (fila 1 a 10): $45.000
Platea (fila 11 a 17): $40.000
Palcos bajos: $40.000
Palcos altos: $35.000
Tertulia: $35.000
Género: Infantil | Duración: 1:30 horas.
Organiza Sin Producciones.
Domingo 20
21 horas | Muestra Anual de Canto 2026 “Voces de Casa Grande”
Entrada general: $12.000
Menores de 12 años: sin cargo.
Género: Musical | Duración: 1:30 horas.
Organiza Fabián Solaro.
Miércoles 23
21 horas | El retrato de Dorian Gray
Entrada general: $17.000
Por boletería del Teatro.
Género: Drama musical | Duración: 1:40 horas.
Organiza Consciente In Producciones.
Sábado 26
21 horas | Las hijas
Entradas por boletería del Teatro o por Platea VIP:
Platea y palcos bajos: $70.000
Palcos altos: $65.000
Tertulia: $50.000
Género: Comedia | Duración: 2 horas.
Organiza Sin Producciones.
Miércoles 30
21 horas | Tango por Siempre Tango
Entradas por boletería del Teatro:
Platea y palcos: $18.000
Tertulia: $15.000
Género: Tango y folclore | Duración: 1:30 horas.
Organiza Juan Carlos Colombo.