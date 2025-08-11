Conmoción en San Salvador por el fallecimiento de un niño

Se trata del fallecimiento del niño de 10 años que fue colisionado por un auto en la Ruta 18 cuando iba en bicicleta junto a su primo.

La Municipalidad de San Salvador emitió un comunicado tras el fallecimiento de Milton Chapuis, el niño de 10 años que sufrió un choque fatal este fin de semana en la Ruta 18.

A través del texto, expresaron el acompañamiento “en este doloroso momento a Jorge Chapuis, trabajador municipal, y su familia, por la pérdida irreparable de su hijo”.

Asimismo, manifestaron: “Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento que les toca atravesar, deseándoles nuestro más sincero pésame“.

Cómo fue el choque fatal

A la altura del kilómetro 201 de la Ruta 18, un automóvil Renault Logan negro, conducido por un hombre de 69 años, con domicilio en la localidad de Villa Domínguez, departamento Villaguay, que circulaba en sentido oeste-este, chocó al niño de 10 años que iba en bicicleta, por causas que se tratan de establecer.

Producto del impacto y debido a las lesiones sufridas, falleció el niño oriundo de la ciudad de San Salvador. Se supo que circulaba en bicicleta en el mismo sentido, indicaron a AHORA fuentes policiales.

De manera oficial indicaron además que la víctima era acompañada por su primo, de 9 años, también con domicilio en San Salvador; iba en otra bicicleta pero afortunadamente no fue colisionado pero sí fue traslado por una crisis de nervios.

Un detenido

El conductor del automóvil quedó aprehendido por el supuesto delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por conducción de vehículo con motor“. Luego fue trasladado hacia la Dependencia policial donde quedará alojado a disposición de la magistratura interviniente.-

Se informó a la Unidad Fiscal San Salvador a cargo del Dr. Fernando Mendez quien dispuso se labraran las actuaciones de estilo. Interviene médico policial en turno Dr. Andini Angel, Sección Judiciales y Gabinete Criminalístico.