El Poder Judicial llama a concurso para cubrir un cargo en Paraná

El período de inscripción será del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2025, informaron oficialmente desde la Justicia.

El Poder Judicial llama a concurso abierto de oposición y antecedentes para cubrir el cargo vacante de Secretario/a del Juzgado Civil y Comercial N° 6 de Paraná.

El período de inscripción será del 25 de agosto al 2 de septiembre de 2025, inclusive y se realizará a través de un formulario digital al que podrá accederse mediante un link que será oportunamente publicado en la página web del Poder Judicial, el cual estará disponible desde la 0 hora de la fecha de inicio hasta la hora 13 del último día.

En dicho formulario de inscripción deberán completar los datos personales requeridos, así como también cargar en formato digital el DNI, Certificado de Reincidencia actualizado con una antigüedad no mayor a tres meses y el título de abogado; también deberán efectuar una declaración jurada acreditando cumplir con los requisitos exigidos por los arts. 24 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial., y de que no se encuentran comprendidos dentro de las incompatibilidades del art. 16 inc 6 de la misma ley.