Continúa el alerta por lluvias en Entre Ríos

El pronóstico extendido anticipa cuándo cesará el alerta naranja y amarillo que afecta a toda la provincia. La ciclogénesis provoca abundantes niveles de agua acumulada.

Un fenómeno de ciclogénesis afecta al centro y norte del país, con Entre Ríos incluida. Se registran abundantes precipitaciones desde este martes por la tarde noche y se prevé que persistan durante toda la jornada de este miércoles 15 de abril.

El alerta amarillo y naranja por abundantes lluvias afecta a los 17 departamentos de Entre Ríos. Se extiende hasta la noche de este miércoles, con mejoramientos temporarios desde la tarde. Se anticipa que la advertencia cesa este jueves.

El pronóstico extendido anticipa para mañana jueves eventuales inestabilidades, sobre todo de madrugada y de mañana, pero serían muy débiles. Se prevé que las condiciones del tiempo comiencen a mejorar progresivamente.

Alerta naranja

El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.

Alerta amarillo

El área será afectada por lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, los cuales podrían ser superados localmente.