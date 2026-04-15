Emprendedoras entrerrianas serán protagonistas en la Feria Mujer Activa

Con la participación de emprendimientos liderados por mujeres, la Feria Mujer Activa reunirá este viernes 17 de abril desde las 19 a emprendedoras de distintos puntos de la provincia en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de Paraná.

La propuesta pondrá en valor el trabajo, la creatividad y la capacidad productiva de mujeres entrerrianas, muchas de ellas integrantes de la marca colectiva Manos Entrerrianas, que impulsa el desarrollo de la autonomía y fortalece los circuitos de comercialización con identidad local. La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Humano se lleva adelante a través de la articulación entre la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, y la Dirección de Economía Social y Políticas Comunitarias de la Secretaría de Gestión Social, consolidando un espacio que promueve la autonomía económica de las mujeres. Además, acompañan y participan del evento las Cámaras de Senadores y Diputados de Entre Ríos y la Secretaría de Cultura de la provincia.

En el sector de regalería participarán los emprendimientos Malaza, Aroma Artesanal, Donatello Cerámica, Eliana Silvetti, Jacinta, Vitrofusión Viviana, Cósmica, Indra, Almendra, Matiensos, Melocotón, Origen Nativo, Sanarte, Celestina, Noel Pérez, Yvy – Secretos de la Tierra y Tajy, con propuestas que incluyen indumentaria, accesorios, cerámica, textiles, papelería creativa, vitrofusión, marroquinería, objetos de diseño y producciones artesanales.

Por su parte, el sector gastronómico contará con la participación de Food Camila, Full Ice, Guaina, Duo Fresh, Tentaciones sin TACC, Las Salteñitas de Normi y Lorena, quienes ofrecerán una variada propuesta de comidas y bebidas, entre ellas elaboraciones caseras, helados artesanales, cerveza, jugos y opciones sin TACC, entre otros.

Mujer Activa, que fue reprogramada desde marzo por cuestiones climáticas, será una jornada abierta a toda la comunidad que, además de la feria, incluirá intervenciones artísticas, espacios informativos y la presentación de la DJ Fatima Igual, generando un ámbito de encuentro que visibiliza el aporte de las mujeres al entramado productivo y social.