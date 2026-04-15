El seguimiento de las obras públicas dominó la sesión semanal de gabinete provincial

En la reunión de trabajo de este martes entre el gobernador Rogelio Frigerio y sus ministros, se supervisaron las tareas que se realizan en distintos puntos.

El habitual encuentro tuvo lugar en el Salón de los Gobernadores de la Casa de Gobierno, en Paraná, donde los mencionados estuvieron acompañados por los presidentes de las Cámaras de Senadores, la vicegobernadora Alicia Aluani, y de Diputados, Gustavo Hein.

Al término del espacio de coincidencia, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, describió que «como hacemos todas las semanas», se trataron los temas relevantes de cada ministerio. Del mismo modo, destacó que en la oportunidad hubo «un fuerte foco puesto en el seguimiento de las obras que venimos llevando adelante».

Al detallarlas, el funcionario especificó que estuvieron en la agenda las obras del hospital Bicentenario de Gualeguaychú, que se reiniciaron en febrero último con el objetivo de finalizarse, luego de 16 años de interrupción.

También se informó sobre la marcha de la construcción de la planta de efluentes cloacales de Concepción de Uruguay, a la que Colello consideró «una obra histórica y emblemática para la región, a la cual se destinan más de 60.000 millones de pesos para que los desechos no se viertan directamente al río, sino con un tratamiento previo».

Otra intervención en infraestructura involucra a la puesta en valor del palacio San José. «Al igual que otras obras que tienen que ver con el desarrollo de la provincia, esta es histórica en materias cultural y turística por haber pertenecido al general Justo José de Urquiza», resaltó.

Al resumir el objetivo del equipo, el secretario general de la Gobernación recordó la insistencia del gobernador Rogelio Frigerio: «Permanentemente nos pide trabajar por y para el vecino, encontrar oportunidades de ahorro que nos permitan enviar esa disponibilidad de dinero adonde tiene que ir. Esto tiene que ver con el desarrollo de la salud, de la seguridad y la educación de la provincia».