Continúan los trabajos de recomposición en Avenida Ramírez

Las tareas incluyen bacheo con asfalto en caliente y en frío desde Racedo hasta Avenida de las Américas. Posteriormente, se continuará con similares tareas en el carril sur-norte. Se recomienda a la ciudadanía respetar las señalizaciones y circular con precaución.

Avenida Ramírez es uno de los ingresos y egresos de la ciudad más importante de la ciudad que presentaba sectores deteriorados por el uso cotidiano y el tránsito pesado. Desde la primera semana de agosto se encararon las labores de recomposición desde Racedo hacía el sur y finalizarán en su intersección con Avenida de Las Américas.