Continúan los trabajos de recomposición en Avenida Ramírez

Las tareas incluyen bacheo con asfalto en caliente y en frío desde Racedo hasta Avenida de las Américas. Posteriormente, se continuará con similares tareas en el carril sur-norte. Se recomienda a la ciudadanía respetar las señalizaciones y circular con precaución.
Avenida Ramírez es uno de los ingresos y egresos de la ciudad más importante de la ciudad que presentaba sectores deteriorados por el uso cotidiano y el tránsito pesado. Desde la primera semana de agosto se encararon las labores de recomposición desde Racedo hacía el sur y finalizarán en su intersección con Avenida de Las Américas.
“Para el Municipio es clave que la fluidez del tránsito circule con seguridad por eso se trabaja en la reparación de la calzada con fondos 100% paranaenses”, destacó el secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld.
Los trabajos se realizan este lunes en el carril norte sur desde Luis Pasteur hasta Edmundo de Amicis con asfalto en caliente y desde Paracao hasta Sarobe se realizaron las labores de fresado.
Se recomienda a la ciudadanía circular con precaución por la zona y respetar las señalizaciones puestas en las inmediaciones.