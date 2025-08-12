Villaguay: una moto fue aplastada por un camión

Un video muestra cómo ocurrió el accidente. Desde la Policía confirmaron que el motociclista sigue internado en grave estado. El video del momento del siniestro

Un grave siniestro vial ocurrido en la tarde de este lunes en Villaguay quedó registrado en un impactante video. Un joven motociclista, de 20 años, sufrió heridas de gravedad en el accidente sucedido en la intersección de Boulevard Saldaña Retamar y Concepción del Uruguay. En el mismo estuvo involucrado un camión con acoplado, cuyo conductor huyó del lugar, pero fue detenido minutos después.

Al respecto, el subjefe de la departamental de Policía, Santiago Cerda, explicó que “personal de Comisaría Primera pudo localizar en el ejido oeste” el vehículo de carga “en circulación y se detuvo la marcha”. A partir de ello, “acorde a las directivas del Ministerio Público Fiscal se trabajó sobre el rodado”.

Pericias, test de alcoholemia y qué argumentó el camionero

El funcionario reveló que “el camión no presenta marcas o registros de que pueda haber chocado o provocado la caída de la moto. Sí que, después de la caída” del rodado de menor porte, “lo pisó”.

Asimismo, contó a este medio que “en el lugar del accidente se registra una deformación sobre la cinta asfáltica, lo que, presumiblemente le haya hecho perder la estabilidad al conductor. Pero todo esto es materia de investigación y será la Fiscalía la que continuará con la misma”.

Cerca también dijo que “el camionero, cuando fue demorado, manifestó que nunca se dio cuenta” del incidente. Pero “en el video se puede ver claramente cómo el acoplado hace un salto considerable”.

El mismo “es residente en la ciudad y fue trasladado a la Jefatura de Villaguay para su identificación. El test de alcoholemia arrojó resultado cero. Quedó en libertad, supeditado a la investigación. Fue correctamente identificado”.

El estado de salud del motociclista

Al motociclista le diagnosticaron fractura de cráneo y cadera, fractura de sacro y múltiples escoriaciones en la región dorsal lumbar.

El parte médico de la madrugada indica que “fue intervenido quirúrgicamente por algunos derrames internos”, pero están “atentos a la evolución para poner en conocimiento a las autoridades judiciales. Permanece internado en el sanatorio de Villaguay”, señaló el subjefe.

“Por lo que se interpreta pisa el rodado y no a la persona porque, sino hubiera sido una consecuencia mucho más grave. Es una zona urbana y entendemos que el camión circulaba a alta velocidad”, completó Cerda.