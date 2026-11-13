Copnaf y CGE trabajan en procedimientos comunes para intervenir ante situaciones que afectan derechos

Equipos de ambos organismos avanzaron en acuerdos para fortalecer el trabajo territorial. El objetivo es que niñas, niños y adolescentes reciban respuestas más articuladas y oportunas ante situaciones que requieren el acompañamiento del Estado.

El Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y el Consejo General de Educación (CGE) realizaron este jueves, en Paraná, una nueva jornada de trabajo centrada en los procedimientos de intervención ante situaciones que vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. La actividad se desarrolló en la escuela de educación técnica Nº 21 Libertador General Don José de San Martín y dio continuidad a la Mesa de Trabajo Interinstitucional que llevan adelante ambos organismos.

La presidente del Copnaf, Clarisa Sack, destacó: «La protección de los derechos es una responsabilidad compartida; por eso seguimos afinando la comunicación, para que las respuestas no dependan de esfuerzos aislados. Cuando actuamos de manera coordinada, podemos llegar mejor a las familias».

Por su parte, el presidente del CGE, Carlos Cuenca, expresó: «La escuela es muchas veces el primer lugar donde se detectan estas problemáticas, por lo que contar con protocolos claros nos da herramientas concretas para actuar a tiempo y acompañar a nuestros docentes y estudiantes».

Durante el encuentro se trabajó sobre los protocolos de intervención conjunta, la necesidad de optimizar los canales de comunicación entre los equipos y la importancia de sostener instancias periódicas de intercambio en el territorio.

Participaron de la jornada directores departamentales de escuelas, integrantes del Programa de Abordaje de Situaciones Educativas Complejas (Pasec), coordinadores departamentales y personal técnico del Copnaf. Entre las líneas de continuidad se propuso desarrollar capacitaciones conjuntas y fortalecer las estrategias de prevención y detección temprana.

De este modo, se busca que las instituciones puedan intervenir antes de que las dificultades se profundicen y brindar una atención integral a las familias.