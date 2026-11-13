Diputados aprobó el proyecto de presupuesto 2027

La Cámara de Diputados de Entre Ríos dio media sanción este jueves al proyecto de Presupuesto 2027. La iniciativa obtuvo acompañamiento en general, pero el bloque justicialista se opuso, en el tratamiento en particular, a varios artículos de la iniciativa oportunamente presentada por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa enviada por el gobernador Rogelio Frigerio proyecta un presupuesto de 8,67 billones de pesos y apunta a “consolidar el equilibrio financiero, ratificar las reglas de responsabilidad fiscal y priorizar la inversión en áreas clave como infraestructura vial, salud, educación y seguridad”.

El esquema “prioriza el incremento de la inversión de capital -que se prevé crezca por encima del gasto corriente-, destinando mayores recursos a rutas, caminos, escuelas y mejoras vinculadas al fomento de la actividad productiva y la generación de empleo”.

Cabe destacar que el ministro de Economía, Fabián Boleas, días atrás remarco que el proyecto sintetiza «el trabajo que hicimos durante estos años para ordenar la provincia y recuperar capacidad de planificar y de definir prioridades».

Al repasar el punto de partida de la administración, precisó que «ese orden exigió austeridad, eliminar privilegios, revisar gastos y administrar cada peso con responsabilidad. Tuvimos que reconstruir un Estado que prácticamente existía para sostenerse a sí mismo en lugar de servir a los entrerrianos».

El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas de Diputados, Bruno Sarubi, fue el encargado de defender el proyecto de Presupuesto 2027, que “es una ley que marca cuál va a ser el rumbo en el próximo año”, remarcó.

Tras destacar el trabajo que se realizó en las comisiones legislativas y las exposiciones de los ministros y las autoridades de los organismos, resaltó que “una de las prioridades está puesta en las obras publicas y la reparación de las rutas”.

“No es un presupuesto de promesas, no pusimos nada que no se pueda cumplir y se elaboró con los pies en la tierra”, enfatizó.

Luego sostuvo que “se trata de un presupuesto equilibrado que pone la plata donde se necesita”.