Tiempo: viernes con 34 grados y sábado con probables tormentas

El SMN anticipa un viernes de intenso calor en Paraná y un descenso de las temperaturas durante el fin de semana.

El pronóstico para la ciudad de Paraná anticipa un viernes con temperaturas de hasta 34 grados, seguido por un cambio en las condiciones atmosféricas durante el sábado 14, cuando se esperan lluvias y tormentas aisladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ingreso de un frente frío provocará un descenso de la temperatura máxima, acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

Este viernes, la capital entrerriana tendrá una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34 grados. Durante la mañana se espera cielo parcialmente nublado, mientras que por la tarde y la noche aumentará la nubosidad.

El cambio más importante llegará durante el sábado, cuando la temperatura máxima descenderá hasta los 28 grados y la mínima será de 19 grados. El SMN prevé probabilidades de lluvias y tormentas de entre el 10% y el 40% durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar.

Sábado con tormentas y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora

El sábado 14 estará marcado por el avance de un sistema frontal que afectará a buena parte del territorio argentino. En Paraná, las precipitaciones podrían comenzar durante la madrugada y extenderse hasta la tarde, con períodos de mayor inestabilidad.

Además, el SMN anticipa rafagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada, con vientos predominantes de distintas direcciones a lo largo de la jornada. La intensidad del viento disminuiría posteriormente, mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de los valores registrados el viernes.

Para el domingo 15 se espera una mejoría, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 20 grados y una máxima de 29 grados. La probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula, con valores de entre el 0% y el 10% durante la tarde y la noche.

Cómo seguirá la semana en Paraná

El lunes 16 comenzará con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 18 y los 28 grados. Sin embargo, durante la tarde y la noche podrían regresar las lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de precipitaciones de entre el 10% y el 40%.

Para el martes 17 y el miércoles 18, se anticipan jornadas con cielo parcialmente nublado y sin lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27 grados, mientras que las mínimas se ubicarán entre los 16 y los 18 grados.

El jueves 19 volvería a aumentar la inestabilidad, con una máxima de 26 grados y una mínima de 17 grados. Durante la tarde y la noche se prevén lluvias aisladas y ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

Qué pasará en el centro y oeste de Entre Ríos

En los departamentos Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Nogoyá, La Paz y Villaguay, el viernes estará caracterizado por temperaturas elevadas, con registros máximos cercanos a los 34 grados en la capital provincial.

El sábado se espera un descenso térmico acompañado por lluvias y tormentas de variada intensidad. Las probabilidades de precipitaciones se concentrarán principalmente durante la primera parte del día, mientras que hacia la noche se prevé una mejoría.

Para el domingo se anticipan condiciones más estables, aunque el lunes podrían regresar las precipitaciones aisladas, en coincidencia con una nueva etapa de inestabilidad sobre el territorio provincial.

Gualeguaychú y el sur entrerriano: lluvias desde la madrugada

En Gualeguaychú, Uruguay, Islas del Ibicuy, Colón y Tala, el avance del frente frío también estará acompañado por un descenso de las temperaturas.

Para Gualeguaychú, el SMN anticipa una máxima de 31 grados y una mínima de 17 grados durante el viernes, con cielo mayormente nublado.

El sábado 14, la probabilidad de lluvias y tormentas alcanzará entre el 40% y el 70% durante la madrugada. Hacia la mañana persistirá la nubosidad y durante la tarde se esperan mejores condiciones, con una temperatura máxima de 28 grados.

El domingo se prevé una jornada con nubosidad variable, una mínima de 16 grados y una máxima de 26 grados. Para el lunes 16 volverá a aumentar la posibilidad de precipitaciones, con probabilidades de entre el 10% y el 40% y temperaturas cercanas a los 27 grados.

Concordia y el norte provincial: calor y posterior descenso térmico

En Concordia, Federación, Federal, Feliciano y San Salvador, las temperaturas también serán elevadas durante el viernes, antes del ingreso del sistema frontal.

Para Concordia, el SMN anticipó una máxima de 34 grados y una mínima de 21 grados, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas.

El sábado 14 comenzará con mayor nubosidad y una mínima de 18 grados. Durante la tarde podrían registrarse lluvias y tormentas aisladas, con probabilidades de entre el 10% y el 40%, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados.

También se prevén ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora durante la madrugada.

El domingo las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 29 grados, con cielo parcialmente nublado. Para el lunes volverá a aumentar la inestabilidad durante la tarde y la noche, con posibles precipitaciones y una máxima cercana a los 28 grados.

Un frente frío avanzará sobre Argentina después de jornadas de calor extremo

El cambio previsto para Entre Ríos forma parte de un proceso atmosférico de mayor alcance. Según un informe de Meteored, un frente frío ubicado inicialmente sobre el norte de la Patagonia comenzará a desplazarse hacia el noreste del país, favoreciendo el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad.

El avance del sistema se producirá después de jornadas con temperaturas excepcionalmente elevadas en distintas provincias del centro y norte argentino. En algunas localidades de Salta, Formosa y Chaco, los registros superaron los 40 grados, mientras que los modelos meteorológicos proyectaron anomalías térmicas de hasta 10 grados por encima de los valores habituales para esta época del año.

La interacción entre el aire frío y una masa de aire cálida y húmeda favorecerá el desarrollo de tormentas, aunque su intensidad y distribución serán diferentes según cada región.

Para el sábado también se analiza la posible formación de un centro de bajas presiones sobre el este de Buenos Aires, fenómeno conocido como ciclogénesis. Los modelos proyectaron acumulados de lluvia de entre 30 y 80 milímetros en sectores del sudeste bonaerense, aunque estos valores estarán sujetos a cambios.